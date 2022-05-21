وزارة التعليم السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن تقديم بداية الحصة الأولى بدءا من الغد في هذه المدن بالمملكة!

ووضحت إدارة تعليم القصيم، ان تقديم الدوام الدراسي لكافة المراحل الدراسية بالمنطقة (بنين وبنات)، سوف تكون من بداية الاصطفاف الصباحي الساعة (6:15) صباحاً، وبدءا من الحصة الأولى الساعة (6:30) صباحاً.

وبينت إدارة تعليم حائل، أن بداية الاصطفاف الصباحي في جميع مدارس المنطقة (بنين وبنات)، ستكون الساعة (6:15) صباحاً لرياض الأطفال، والساعة (6:15) للبنات، والساعة (6:30) للبنين.

كما أعلنت إدارات التعليم في محافظات حفر الباطن، ووادي الدواسر، والغاط، والقويعية، تقديم الدوام الرسمي في جميع المدارس، ليبدأ الاصطفاف الصباحي الساعة (6:15) صباحاً، وتبدأ الحصة الأولى الساعة (6:30) صباحاً.