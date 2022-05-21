نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 أسباب تجعلك تشتري تويوتا كورولا كروس 2022 وليس مازدا CX-5 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد تويوتا كورولا كروس Corolla Cross واحدة من سيارات الدفع الرباعي المدمجة التي أثبتت كفاءتها في السوق السعودية. نجحت كورولا كروس في لفت الأنظار كوافد جديد إلى سوق سيارات الدفع الرباعي في المملكة. وفقًا لتفضيلات المستهلكين ، فإن تويوتا كروس هي الأفضل فيما يخص استهلاك الوقود. إن كنت تفكر في اقتناء سيارة كروس أوفر، فهناك بعض الامتيازات التي يمكنك الحصول عليها من Corolla Cross المعدلة. وعند المقارنة بين 2022 Corolla Cross مع مازدا CX-5 موديل 2022 نجد أن السيارة الأولى تتفرد بالعديد من المزايا الحصرية.

كفاءة تويوتا كورولا كروس 2022 في استهلاك الوقود

السبب الأول لشراء سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بدلاً من مازدا CX-5 موديل 2022 هو أن كورولا كروس لديها كفاءة أعلى في استهلاك الوقود مقارنة مع Mazda CX-5. أيضا مع ارتفاع سعر البنزين، تعد كفاءة السيارة في استهلاك الوقود عاملاً مهمًا عند اتخاذ قرار الشراء.

2022 Corolla Cross أكثر قدرة على المناورة من Mazda CX-5 2022

السبب الثاني لشراء تويوتا كورولا كروس 2022 بدلاً من مازدا CX-5 2022 هو أن كورولا أكثر قدرة على المناورة. ويمكن أن تعود القدرة الأكبر على المناورة في Corolla Cross إلى ثلاثة أشياء. أولاً ، لها قطر دوران أقصر من CX-5 (35.4 مقابل 36.0 قدم مكعب). ثانيًا طولها أقصر بمقدار 3.5 بوصة من CX-5. وثالثًا فإن وزن كورولا كروس أخف بحوالي 500 رطل من CX-5.

تويوتا كورولا كروس أفضل على الطرق الوعرة من Mazda CX-5

السبب الثالث لشراء سيارة تويوتا كورولا كروس 2022 بدلاً من مازدا CX-5 موديل 2022 هو أن كورولا كروس تتمتع بقدرات أفضل على الطرق الوعرة من CX-5. تقدم كلتا السيارتين نظام دفع رباعي معزز للجر. ومع ذلك تعد Corolla Cross أكثر ملاءمة للاستخدام على الطرق الوعرة من CX-5. يمكّن ارتفاع كورولا كروس عن الأرض من القيادة بشكل أكثر فعالية فوق التضاريس الوعرة.

مزايا الصيانة والضمان

السبب الرابع لشراء كورولا كروس 2022 بدلاً من مازدا CX-5 هو أن كورولا كروس لديها خطة صيانة مجانية أطول مقارنة مع CX-5 . من الضروري الحفاظ على مازدا CX-5 بحالة جيدة لضمان عملها بسلاسة وأمان. لكن مع خطة ToyotaCare المجانية ، تعد صيانة Corolla Cross أمر ميسور التكلفة.

صيانة تويوتا كورولا

يغطي برنامج Toyota Care الذي تتمتع به سيارة كورولا كروس Corolla Cross ، عملية الصيانة لمدة عامين أو 25000 ميل أيهما أقرب. وتشمل الخطة تغيير زيت المحرك والفلتر، ضبط الإطارات، فحص متعدد النقاط، اختبار دورة السوائل وغيرها من الخدمات التي توفر لمستخدمي كورولا خدمة صيانة مجانية. ولا شك أن ميزانية صيانة تويوتا في ضوء هذه المزايا تكون أقل مقارنة مع مازدا.