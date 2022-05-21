شروط بنك التسليف الجديدة لقرض الأسرة 1443.. وطريقة التقديم علي القرض

قام بنك التسيلف في الآوانة الأخيرة بتغيير عدد من الشروط وإضافة شروط جديدة لبرامج القروض التي تقدمها للعديد من المواطنين السعودين الذين يملكون أسرة، من أجل مساعدتهم على تلبية احتياجات أفراد أسرهم بصورة كاملة، ومن خلال مقالنا التالي سنعرض لكم كافة التفاصيل الواجب عليكم العلم بها قبل التقديم للحصول على قرض الأسرة.

شروط بنك التسليف الجديدة لقرض الأسرة 1443

توجد بعض الشروط الهامة التي يجب توافرها في المواطن الذي يقدم ليحصل على قرض الأسرة ١٤٤٣، ومن من هذه الشروط :

ألا يزداد سن المتقدم ليحصل على القرض عن ٧٠ سنة.

يجب أن تكون قيمة راتب الأسرة الشهري أقل من (١٢.٥ ألف ريال).

إذا كان الأفراد لديهم مهنة وتزوجوا، لا يتم حسابهم في قائمة أفراد القرض حتى وإن كانوا أقل من ٢٤ عام.

يتاح للمرأة أن تقدم طلب للحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف ولكن في حالة ما كانت مطلقة، أو أرملة، أو تعول أطفال دون النظر لعمرها.

إذا كان المتقدم للحصول على قرض الأسرة تجاوز عمره ٥٥ عام، يحدث تخفيض لرفع الفوائد حتى ينتهي المتقدم من تسديد الأقساط قبل وصوله سن ٦٠ عام.

وفي حالة ما كان المتقدم للحصول على القرض يبلغ يتراوح عمره ما بين ٦٠ : ٦٥ عام، لا يمنح تمويل يتخطى ٣٠ ألف ريال سعودي.

طريقة التقديم على قروض بنك التسليف الجديدة 1443

توجد بعض الخطوات الرئيسية التي يجب أن يتبعها المواطن السعودي حتى يحصل على قرض بنك التسليف للأسرة ١٤٤٣، ومن من هذه الخطوات:

أولاً يدخل المواطن السعودي على موقع بنك التسليف والادخار السعودي الرسمي بشكل مباشر.

بعد ذلك يسجل المتقدم جميع البيانات الخاصة به على الموقع، ويتأكد جيداً من صحة البيانات.

بعد الانتهاء من تسجيل بيانات المتقدم، يتم الضغط على خيار ( إرسال ) حتى ترسل بيانات المتقدم للموقع.

يتولى موظفين البنك الرد على جميع المواطنين سواء قبول الطلب أو رفضه، وإذا تم قبول الطلب يستقبل رد من البنك، وفي حالة الرفض أيضاً يرسل له سبب الرفض.

هناك العديد من الأنواع المختلفة التي يقوم بها بنك التسليف في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن أن يتم الحصول علي قرض بهدف الزواج، أو بهدف بعض المشاكل أو الظروف التي تواجة الأسرة، ولكي يتم الحصول علي هذا القرض لابد ان تجتاز العديد من الشروط التي قام بذكرها البنك، وفي هذا المقال قد تعرفنا علي شروط وطريقة تسجيل بنك التسليف الخاص بقرض الأسرة.