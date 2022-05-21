ألحق آخر يوم في الخصومات على الأجهزة المنزلية في العثيم السعودية

يقدم العثيم السعودية اليوم افضل واكبر العروض على جميع الأجهزة الكهربائية، التي يقوم ببيعها، حتى يستطيع الجميع شراء الأجهزة الكهربائية التي يحتاج إليها المنزل، سواء جوالات أو شاشات أو أجهزة تحضير الطعام وغيرهم من الأجهزة المميزة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم عروض العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية.

عروض العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية اليوم

محضر قهوة من بانيكس، مقلاة من هوم واي، ميزان لمعرفة وزن الجسم، وقدر ضغط من بلاكستون، وترمس شاي كبير الحجم، وشاشة تليفزيونية ال اي دي من سوبر جينيرال، وشاشة تليفزيونية سمارت من امبيكس خمسون بوصة، وشاشة تليفزيونية ال اي دي من أرو، وجوال تكنو، وجوال آي تيل، ومجفف شعر من جيوكار، ومكواة جيوكار للشعر، قدر ضغط سعة ثمانية لتر من السيف، قطاعة خضار سعة نصف لتر من كينوود، ومقلاة بطاطس سعة سبعة لتر من جي في، وجوال تكنو كي جي 7N، وجوال تكنو سي اتش ان، وجوال أي تيل اي ٦٦١، وجوال تكنو كي جي ٨.

عروض العثيم السعودية على الأجهزة الكهربائية الأسبوعية

سماعة أذن ريفر سونج، وباور بانك ماك ١٢٠٠٠ مل أمبير، وجوال نوكيا ٦٣٠٠، وجوال أي تيل بي ٦٥١، وماكينة حلاقة ستة في واحد من جيباس، وكولين قدر ضغط كهربائي سعة عشرة لتر، ومكواة براون بخار اس اي ١٠٠٩، وميكروويف كليك أون سعة عشرون لتر، وقدر ضغط سعة خمسة وعشرون لتر من السيف، وقدر ضغط سعة خمسة عشرة لتر من بلاكستون، وقدر كاسا بونيتا، وترمس ريم سعة لتر، وترمس سعة ثلاث لترات من هوم واي، وعجانة بانيكس، وخلاط بانيكس، وجوال أي ٣٢ من سامسونج، وجوال أي ١٣ من سامسونج، وجوال فيفو واي ٣٣ اس، وجوال ايفون ثلاثة عشر برو ماكس، وجوال أي ٥٢ من سامسونج، وجوال لافا دبليو ٨٠، وطباخة أرز سعة ١,٨ لتر من بانيكس، وقدر ضغط العربي أي تي سي سعة عشرة لتر، وميكروويف سعة ٢٠ لتر من السيف، وغلاية كيك اون ستيل، ومقلاة ايبو أربعون سم، وخلاط من فيليبس، وترمس سعة عشرة لتر من ديفا.