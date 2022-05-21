سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات والعلاوة|| كم راتب وكيل رقيب في الأمن الدبلوماسي 1443

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات والعلاوة السنوية، مع فتح باب التسجيل والقبول في وظائف الأمن الدبلوماسي من قبل وزارة الداخلية السعودية، يتساءل الراغبين في التسجيل معرفة سلم رواتب الأمن الدبلوماسي لعام 1443 وذلك بعد إعلان بيان التوظيف علي رتب متعددة “وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي”، وذلك للحاصلين علي درجة البكالوريوس والدبلوم والحاصلين علي شهادة الثانوية وما يعادلها، أليكم سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات والعلاوة السنوية.

سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات والعلاوة

الأمن الدبلوماسي يعد من القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وتكمن أهميته في مهمته الأساسية وهي حماية سفارات المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن سلم رواتب الأمن الدبلوماسي تم تقسيمه إلي قسمين؛ فقد يتضمن الجدول رواتب ضباط الأمن الدبلوماسي، وجدول اخر يحتوي علي رواتب الموظفين بالأمن الدبلوماسي، وتضمن سلم رواتب الضباط بالأمن الدبلوماسي علي التالي:

الدرجة ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء 1 7,590 8,835 10,600 13,515 14,645 16,520 18,805 21,390 2 7,970 9,275 11,095 13,780 15,115 17,110 19,455 22,120 3 8,350 9,715 11,590 14,045 15,585 17,700 20,105 23,580 4 8,730 10,155 12,085 14,310 16,055 18,290 20,755 23,580 5 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310 6 9490 11035 13075 14840 16995 19470 22055 25040 7 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25770 8 10250 11915 13835 15370 17935 20650 23355 26500 9 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230 10 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960 11 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690 12 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955 13 12150 14115 15160 16695 20285 23600 14 12530 14555 15425 16960 20755 15 12910 14995 15690 17225 يبلغ راتب بدل إعاشة 500 ريال سعودي. بلغ راتب بدل خطر 600 ريال سعودي. راتب بدل نقل مخصص للخارج 500 ريال سعودي. تبلغ المكافأة الإضافية 837 ريال سعودي. بدل غلاء المعيشة 1000 ريال سعودي. راتب مكافحة الإرهاب 941 ريال سعودي. راتب بدل انتقالات 435 ريال سعودي. راتب بدل مواد غذائية 500 ريال سعودي. راتب بدل مقاومة 600 ريال سعودي.

وضحت وزارة الداخلية أن راتب الضابط يختلف عن رابط جندي الأمن الدبلوماسي، والضابط يتقاضى مجموعة من البدلات الأخرى ويمكنه الالتحاق بسفارة المملكة في أي من الدول العربية أو الأجنبية.

كم راتب وكيل رقيب في الأمن الدبلوماسي 1443

يتفاوت راتب ضابط برتبة رقيب في الأمن الدبلوماسي حسب درجته التي هو عليها، حيث تتراوح وتتفاوت الرواتب من 4,455 إلى 7,395 ريال سعودي،ومن خلال الجدول التالي نوضح الرتب التي عليها وكيل رقيب الأمن الدبلوماسي:

ويحصل رقيب الوكيل علي بدلات وعلاوة سنويه ، حيث يتقاضى 1000 ريال سعودي غلاء المعيشة، و500 بدل إعاشة القوات الخاصة، و600 ريال سعودي بدل خطر، ويتقاضى مبلغ 435 ريال سعودي بدل الانتقال والسفر، و500 ريال للنقل، وبدل مكافحة الإرهاب يبلغ 941 ريال سعودي، وبدل أعمال إضافية 837 ريال سعودي.

تناولنا خلال موقع ثقفني سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 كما وضحنا، كم راتب وكيل رقيب بالأمن الدبلوماسي وذلك بعد فتح باب التسجيل والقبول بوظائف الأمن الدبلوماسي 1443.