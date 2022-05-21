سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات والعلاوة|| كم راتب وكيل رقيب في الأمن الدبلوماسي 1443

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات والعلاوة السنوية، مع فتح باب التسجيل والقبول في وظائف الأمن الدبلوماسي من قبل وزارة الداخلية السعودية، يتساءل الراغبين في التسجيل معرفة سلم رواتب الأمن الدبلوماسي لعام 1443 وذلك بعد إعلان بيان التوظيف علي رتب متعددة “وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي”، وذلك للحاصلين علي درجة البكالوريوس والدبلوم والحاصلين علي شهادة الثانوية وما يعادلها، أليكم سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات والعلاوة السنوية.
سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 مع البدلات والعلاوة
الأمن الدبلوماسي يعد من القطاعات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وتكمن أهميته في مهمته الأساسية وهي حماية سفارات المملكة العربية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن سلم رواتب الأمن الدبلوماسي تم تقسيمه إلي قسمين؛ فقد يتضمن الجدول رواتب ضباط الأمن الدبلوماسي، وجدول اخر يحتوي علي رواتب الموظفين بالأمن الدبلوماسي، وتضمن سلم رواتب الضباط بالأمن الدبلوماسي علي التالي:
|الدرجة
|ملازم
|ملازم أول
|نقيب
|رائد
|مقدم
|عقيد
|عميد
|لواء
|1
|7,590
|8,835
|10,600
|13,515
|14,645
|16,520
|18,805
|21,390
|2
|7,970
|9,275
|11,095
|13,780
|15,115
|17,110
|19,455
|22,120
|3
|8,350
|9,715
|11,590
|14,045
|15,585
|17,700
|20,105
|23,580
|4
|8,730
|10,155
|12,085
|14,310
|16,055
|18,290
|20,755
|23,580
|5
|9110
|10595
|12580
|14575
|16525
|18880
|21405
|24310
|6
|9490
|11035
|13075
|14840
|16995
|19470
|22055
|25040
|7
|9870
|11475
|13570
|15105
|17465
|20060
|22705
|25770
|8
|10250
|11915
|13835
|15370
|17935
|20650
|23355
|26500
|9
|10630
|12355
|14100
|15635
|18405
|21240
|24005
|27230
|10
|11010
|12795
|14365
|15900
|18875
|21830
|24655
|27960
|11
|11390
|13235
|14630
|16165
|19345
|22420
|25305
|28690
|12
|11770
|13675
|14895
|16430
|19815
|23010
|25955
|13
|12150
|14115
|15160
|16695
|20285
|23600
|14
|12530
|14555
|15425
|16960
|20755
|15
|12910
|14995
|15690
|17225
|يبلغ راتب بدل إعاشة
|500 ريال سعودي.
|بلغ راتب بدل خطر
|600 ريال سعودي.
|راتب بدل نقل مخصص للخارج
|500 ريال سعودي.
|تبلغ المكافأة الإضافية
|837 ريال سعودي.
|بدل غلاء المعيشة
|1000 ريال سعودي.
|راتب مكافحة الإرهاب
|941 ريال سعودي.
|راتب بدل انتقالات
|435 ريال سعودي.
|راتب بدل مواد غذائية
|500 ريال سعودي.
|راتب بدل مقاومة
|600 ريال سعودي.
وضحت وزارة الداخلية أن راتب الضابط يختلف عن رابط جندي الأمن الدبلوماسي، والضابط يتقاضى مجموعة من البدلات الأخرى ويمكنه الالتحاق بسفارة المملكة في أي من الدول العربية أو الأجنبية.
كم راتب وكيل رقيب في الأمن الدبلوماسي 1443
يتفاوت راتب ضابط برتبة رقيب في الأمن الدبلوماسي حسب درجته التي هو عليها، حيث تتراوح وتتفاوت الرواتب من 4,455 إلى 7,395 ريال سعودي،ومن خلال الجدول التالي نوضح الرتب التي عليها وكيل رقيب الأمن الدبلوماسي:
ويحصل رقيب الوكيل علي بدلات وعلاوة سنويه ، حيث يتقاضى 1000 ريال سعودي غلاء المعيشة، و500 بدل إعاشة القوات الخاصة، و600 ريال سعودي بدل خطر، ويتقاضى مبلغ 435 ريال سعودي بدل الانتقال والسفر، و500 ريال للنقل، وبدل مكافحة الإرهاب يبلغ 941 ريال سعودي، وبدل أعمال إضافية 837 ريال سعودي.
تناولنا خلال موقع ثقفني سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1443 كما وضحنا، كم راتب وكيل رقيب بالأمن الدبلوماسي وذلك بعد فتح باب التسجيل والقبول بوظائف الأمن الدبلوماسي 1443.
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