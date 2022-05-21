“إعلان hrsd.gov.sa” موعد توقيت صرف نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور بالمصارف

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عمر شويل - جدة يتساءل مستفيدي الضمان عن موعد توقيت صرف نزول إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو 1443، حيث يعدّ الضمان الاجتماعي المطور من أهم المبادرات التي حرصت عليها الحكومة المملكية بالمملكة العربية السُّعُودية على تقديمه لجميع المواطنين الذين يستحقون هذا الدعم، وقد اصدر خادم الحرمين الشريفين سلمان ابن عبد العزيز تلك المبادرة لسد معظم الحاجات الأساسية للمواطن صاحب الدخل المحدود والأسر الأشد حاجة.

“إعلان hrsd.gov.sa” موعد توقيت صرف نزول إيداع راتب الضمان بالمصارف

قد تم الإعلان من قبل وزارة الموارد البشرية السُّعُودية عن موعد إيداع الضمان الاجتماعي لهذا الشهر مايو، إذ كنتم تتساءلون عن كم باقي على الرواتب للضمان، فسوف تبدأ الوزارة بإيداع رواتب الدعم بالمصرف في حسابات المستفيدين الجدد بداية يوم الأحد 22 مايو 2022، الموافق 21 شوال 1443، وهذا حسب ما نشره سفير الثمان الاجتماعي عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “twitter”.

ميعاد صرف الرواتب للمسجلين القدماء للضمان الاجتماعي

بعد أن أوضحنا عن ميعاد صرف رواتب المستفيدين للضمان الاجتماعي للمسجلين الحديثين، سنوضح لكم ميعاد الصرف للمسجلين القدامى للضمان الاجتماعي، وستبدأ الوزارة بإيداع رواتب الضمان الاجتماعي في بداية يوم الإثنين 31 مايو 2022 ميلادياً، الموافق أول أيام شهر ذي الحجة 1443 هجرياً.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي 1443هـ

وقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السُّعُودية أن هناك فئة تتطلع أن تكون من الفئات المستفادة من الضمان الاجتماعي وهي كالأتي:

المُواطنين المتخطين سن الشيخوخة.

السيدات الأرمل المُرافقات لليتامى.

الأسر التي تضمن شخص مُدمن المُخدرات.

الأسرة التي لديها شخص غائب أو مفقود.

السيدات المُطلقات العائلة للأبناء.

الأيتام الذين توفي آباؤهم.

اليتيمات اللاتي توفي آبائهن.

اليتيم مجهول أي من الأبوين أو كلاهما.

اليتيمة مجهولة أي من الأبوين أو كلاهما.

طريقة تسجيل الدخول لموقع الموارد والتنمية البشرية

يتساءل الكثير “كيف اسجل دخول لموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السُّعُودية، واليوم سنوضح لكم كيفية التسجيل لها، لاستعلام عن جميع المعلومات الخاصة بالضمان الاجتماعي ومواعيد الصرف للضمان الاجتماعي وهي كالتالي:

الدخول بموقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الكتابة لاسم المستفيد بالإضافة إلى رَقم القوية أو الإقامة بخانة “رَقَم الهُوِيَّة / الإقامة”. إدخال كلمة السر بداخل خانة “كلمة المرور”. الضغط على زر الدخول الملون باللون الأخضر. الآن تستطيع الاستطلاع على جميع المعلومات الخاصة بحسابك الشخصي بالموقع الإلكتروني.

وهكذا قد أعلمناك عزيزنا القارئ عن ميعاد الصرف للضمان الاجتماعي كلاهما الحديث والقديم، وعرفت المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وكيفية تسجيل الدخول للموقع، هذا وسنتناول في تقارير قادمة أهم الموضوعات محل بحث المواطن السعودي ويأتي على رأسها متى استرجاع برنامج المساعدة المقطوعة، وكذلك هل سيتم عودة العمل بنظام بدل علاء المعيشة والعلاوة السنوية.