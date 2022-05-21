نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “jops” فتح رابط وظائف الأمن الدبلوماسي شروط تسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي أبشر jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط وظائف الأمن الدبلوماسي رجال، من أهم الروابط التي يتم البحث عنها الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل الرجال من حملة الثانوية العامة وما فوقها، للتعرف على شروط التسجيل على الوظائف العسكرية على رتب “من وكيل رقيب إلي جندي”، والتي تم الإعلان عنها من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، وأعلنت عن تفاصيل الوظائف من إعلان موعد بداية ونهاية التقديم وحددت موقع أبشر توظيف موقع التقديم الإلكتروني عن الوظائف.

بدأ الآن تفعيل رابط أبشر توظيف واستقبال طلبات الالتحاق بالوظائف المعلن عنها، ووجب التنبيه على ضرورة تحري الدقة في البيانات التي يتم تسجيلها وأن تكون مطابقة لبيانات الجهات المعنية، وإرفاق المستندات المطلوبة مع طلب التوظيف، كما يجب الالتزام بمدة التسجيل التي تنتهي الخميس القادم لأنه لن يقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ.

وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) وزارة الداخلية تعلن فتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال pic.twitter.com/i97QpH9mka — الأمن العام (@security_gov) May 19, 2022

رابط تقديم وظائف الأمن الدبلوماسي

الدخول على موقع أبشر للتوظيف jobs.sa . تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة لدخول الموقع “اسم المستخدم وكلمة المرور”. النقر من الصفحة الرئيسية على الوظائف المتاحة الآن ثم الضغط على وظائف الأمن الدبلوماسي. تسجيل البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل الإلكترونية ويجب الدقة في البيانات المسجلة. مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحتها ثم أضغط حفظ البيانات وبعد ذالك إرسال الطلب.

موعد التسجيل

يبدأ التسجيل يوم السبت 2022/05/21 في العاشرة صباحاً، ويستمر التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 2022/05/26 حتى العاشرة صباحاً أيضاً.

المؤهلات المطلوبة للتقديم