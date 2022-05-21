نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شوال 1443 “كم متبقي عل نزوله” استعلم الآن عن حالتك في الضمان بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور الذي ينتظره الكثيرين من المستحقين للدعم المادي في المملكة العربية السعودية، ويعد هذا الراتب من أهم المبادرات التي قدمتها المملكة للمواطنين السعوديين الذين يعانون من الفقر، ولذلك قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار هذه المبادرة لجعل الأشخاص من ذوي الدخل المنخفض يعيشون حياة كريمة، ولسد احتياجاتهم، ولذلك تجدهم يبحثون عن الموعد المحدد للنزول الراتب الشهري من الضمان المطور، ولمعرفة الموعد، وطريقة الاستعلام، والتسجيل تابع المقال. موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شهر مايو ٢٠٢٢ قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور لشهر مايو ٢٠٢٢، واوضحت الوزارة أن سوف تقوم بإيداع الراتب يوم الأحد القادم ٢٢-٥-٢٠٢٢ الموافق هجريًا ٢١ شوال ١٤٤٣، وذلك وفق ما تم إعلانه من قبل سفير الضمان الاجتماعي على الموقع الشهير تويتر على أن يتم الصرف. موعد صرف الضمان القديم ١٤٤٣ ستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الرواتب لكافة المستحقين يوم الاثنين الموافق ٣٠-٥-٢٠٢٢ الموافق ٣١ شوال ١٤٤٣. يوم الاحد

22/05/08

الضمان المطور / 15 يوم

الضمان القديم/ 23 يوم pic.twitter.com/dkRR5F5icC — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) يوم الاحد

22/05/08

الضمان المطور / 15 يوم

الضمان القديم/ 23 يوم pic.twitter.com/dkRR5F5icC — سفير الضمان الاجتماعي (@m_r9931) May 7, 2022 الفئات المستحقة للضمان المطور قامت الوزارة بتوضيح الفئات المستحقة للحصول علي الدعم النقدي الشهري، وجاءت هذه الفئات كالتالي: الأشخاص من كبار السن.

السيدات الذي ترملوا، وفقدوا عائلهم، ولديهم اولاد ايتام.

الأسرة التي لديها شخص بتعاطي المخدرات، ومدمن.

العائلات التي لديها فرد غائب أو مفقود.

المطلقات من النساء اللواتي تعول أبناء.

الأيتام الذين فقدوا والدهم.

مجهول الوالدين سواء بنت او ولد. خطوات الاستعلام عن الضمان الجديد ١٤٤٣ يستطيع المواطنين الذي ثبت حقهم في استحقاق الراتب الاستعلام عن المساعدات المقدمة لهم من قبل الوزارة من خلال اتباع التالي: في البداية يتم الذهاب إلى رابط الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك يتم ادخال اسم المستحق من المعاش، وأيضًا إضافة رقم الهوية.

ثم ادخال كلمة المرور في المكان المناسب بصورة صحيحة.

في هذه الخطوة يتم الضغط على زر تسجيل الدخول.

ثم يتم الذهاب الي القائمة الخاصة بالخدمات الرئيسية.

في النهاية سوف تجد أمامك جميع البيانات، والمعلومات الخاصة ب المستحق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور شوال 1443 “كم متبقي عل نزوله” استعلم الآن عن حالتك في الضمان بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.