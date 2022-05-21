رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للرجال 1443 شروط تسجيل القوات الخاصة للأمن

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عمر شويل - جدة رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للرجال 1443 وشروط التقديم، خلال الساعات القليلة أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن فتح باب التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة للرجال العسكري، حيث هناك الكثير من المؤهلات المطلوبة للتقديم في الوظائف برتبة (جندي، عريف، جندي أول، وكيل رقيب) حيث يتواجد التعيين في جميع أنحاء المملكة، وحددت طريقة التقديم وهي إلكتروني عبر بوابة أبشر للتوظيف، وهناك بعض الشروط التي وضعتها الوزارة لقبول طلب التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي وسنقدم لكم هذا بالتفصيل مع موعد التقديم وطريقة التسجيل.

رابط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للرجال للقوات الخاصة 1443

لقد أعلنت وزارة الداخلية السعودية طريقة التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للرجال وهي إلكترونية عبر بوابة أبشر للتوظيف، وخطوات التقديم هي:

أولاً قم بالتوجه إلي بوابة أبشر التوظيف الإلكتروني الرسمية.

بعد ذلك قم بتسجيل الدخول بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الرئيسية قم بالنقر على الوظائف المتاحة من القائمة الرئيسية.

ثم قم بالضغط على وظائف الأمن الدبلوماسي.

سيظهر أمامك نموذج التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي، قم بكتابة البيانات المطلوبة للتقديم.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تقديم الطلب.

موعد التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة للرجال

سيتم فتح باب التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة للرجال بدء من يوم السبت 21 مايو 2022 الموافق 20 شوال 1443 ھ ويستمر باب التقديم مفتوح حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 الموافق 25 شوال 1443.

شروط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة

سنقدم لكم شروط التقديم في وظائف الأمن الدبلوماسي للقوات الخاصة للرجال التي حددتها وزارة الداخلية وهي: