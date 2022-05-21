نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام تأشيرة السعودية برقم الجواز 1443 برقم الطلب والرابط الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام تأشيرة السعودية برقم الجواز، هو أهم ما يمكنك متابعته عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، وهي خدمة إلكترونية تابعة للخارجية السعودية، وتقدم العديد من الخدمات للمستفيدين منها، على اختلاف طلباتهم وعمليات البحث، التي تتم من خلال تلك المنصة الإلكترونية السريعة، حيث أتاحت المملكة العربية السعودية، منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، بهدف إجراء عمليات استعلام متعددة، وبأكثر من طريقة تساعدك في الحصول على ما ترغب سريعًا، دون الحاجة إلى اللجوء إلى مواقع إلكترونية غير سليمة، قد تعرضك للكثير من عمليات الاحتيال والنصب وخلافه، وعن طريق منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، يمكنك البحث عبر الإنترنت، بكلمات بحثية مثل؛ الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز إنجاز.

استعلام عن تأشيرة برقم الطلب

يمكنك عن طريق منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، عمل الاستعلام عن رقم تأشيرة الدخول للسعودية، أو التأكد من إصدار التأشيرة، أو الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية، كما يمكنك إجراء الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز إنجاز، أو استعلام عن تأشيرة برقم الهوية إنجاز، أو حتى البحث بكلمات مثل إنجاز استعلام عن تأشيرة برقم الطلب. وهي ليست الخدمة الوحيدة المقدمة من المنصة، بل يمكنك أيضًا اتباع طريقة كيفية عمل طلب إنجاز وتعديله، أو إذا رغبت في تمديد تأشيرة العودة بالمملكة، أو في حالة رغبت في التعرف على خطوات وشروط إلغاء التأشيرات من الموارد البشرية. فكلها خدمات إلكترونية يمكنك إجراؤها عبر الإنترنت، ومن خلال منصة إلكترونية موحدة. وإذا أردت إجراء الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، يمكنك فقط اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح رابط منصة التأشيرات الإلكترونية. ثم اذهب إلى خدمات الأفراد.

ومن ثم إذا كنت مواطنًا يمكنك اختيار الخدمة التي ترغب في الاستعلام بشأنها مثل:

خدمة طلب زيارة عائلية للمواطنين

طلب زيارة شخصية

وخدمة طلب تمديد تأشيرة العودة

طلب تأشيرة حج

تفويض على تأشيرة عمل

تصديق الطلبات للأفراد

خدمة الاستفسارات والمقترحات

3. وفي حالة كنت مقيمًا، فيمكنك اختيار الاستعلام عن إحدى الخدمات التالية:

خدمة طلب زيارة عائلية للمقيمين

طلب تمديد تأشيرة العودة

وخدمة طلب تأشيرة اقامة لعوائل موظفي البعثات الدبلوماسية في المملكة

طلب تأشيرة عمل لموظفي البعثات الدبلوماسية داخل المملكة

خدمة الاستفسارات والمقترحات

4. وبعدها قم بإدخال “رقم الطلب”.

5. وبعد ذلك أدخل “رقم السجل” أو “رقم الجواز” بشكل صحيح.

6. وبعدها أدخل الرمز المرئي للتأكد أنك لست روبوتًا.

7. وأخيرًا اضغط على أيقونة “استعلم”.

8. وسوف تظهر أمامك كل البيانات المطلوبة.

الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز

وفي حالة رغبتك في عمل استعلام عن صدور التأشيرة من القنصلية السعودية، فيمكنك ذلك بخطوات بسيطة للغاية، كما يلي: