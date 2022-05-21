نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تقديم الامن الدبلوماسي رجال 1443 jobs-sa مع رابط التسجيل والقبول في وظائف الامن الدبلوماسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقديم الامن الدبلوماسي رجال 1443 ، ما زلنا نتابع معكم كافة التفاصيل فيما يتعلق بوظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي. حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن بدء فتح التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي رجال 1443 على رتبة وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي، وذلك للتعيين بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية، وهناك الكثير يرغبون في معرفة شروط تقديم الامن الدبلوماسي رجال 1443 ، وهو ما نُطلعكم عليه عبر هذه الصفحة.

شروط الامن الدبلوماسي

شروط تقديم الامن الدبلوماسي 1443 ، هو ما يبحث عنه الكثير الآن تزامناً مع الإعلان الصادر من الإدارة العامة للقبول المركزي عن بدء فتح وتفعيل رابط تقديم الامن الدبلوماسي رجال ، ويبدأ التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي للرجال 1443 صباح اليوم السبت الموافق 1443/10/20هـ الموافق 2022/05/21م، وينتهي تقديم الامن الدبلوماسي يوم الخميس الموافق 1443/10/25هـ الموافق 2022/05/26م.

وجميع الراغبين في التقديم على الامن الدبلوماسي يكون من خلال الدخول على رابط بوابة ابشر التوظيف الإلكتروني ، كما يُمكن الإطلاع على جميع تفاصيل تقديم الأمن الدبلوماسي ، وطريقة التقديم وشروط القبول والتسجيل القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ، وسنتابع معكم كل ما هو جديد.

شروط الامن الدبلوماسي 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية عن شروط تقديم الامن الدبلوماسي للرجال ، والتي جاء على رأسها أن يكون المتقدم سعودي الأصل والجنسية، ونستكمل معكم الآن باقي شروط التقديم على وظائف الامن الدبلوماسي.

شروط تقديم الامن الدبلوماسي

يُشترط أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. يُشترط أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية. يُشترط ألا يكون متزوجاً من غير سعودية. يُشترط أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول. يُشترط أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. يُشترط توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص. يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

وبعد أن قدمنا شروط تقديم الامن الدبلوماسي رجال 1443 ، حسب المواعيد المقررة وأرفقنا رابط تقديم الامن الدبلوماسي رجال بعاليه، نود أن نذكركم أننا سنتابع كل ما هو جديد من أخبار وتفاصيل تتعلق بهذا الشأن، وسنوفر لكم سلم رواتب الامن الدبلوماسي كم راتب جندي الامن الدبلوماسي مع البدلات، وذلك من خلال تقارير متتالية.