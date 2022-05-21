بأقساط ميسرة تمويلك بدون كفيل ولا رسوم إدارية والتقديم أونلاين

بأقساط ميسرة تمويلك بدون كفيل ولا رسوم إدارية ، تمويل شخصي ميسر يخدم احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية المالية والشرائية ، وذلك من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يمكن للعميل السعودي والعميل الوافد أيضاً بجنسيات مختلفة إلي أراضي المملكة العربية السعودية الاستفادة من هذا التمويل الشخصي من خلال إجراءات سريعة وسهلة.

بأقساط ميسرة تمويلك بدون كفيل ولا رسوم إدارية

تمويلك بالتقسيط الميسر علي دفعات بدون كفيل ولا ضامن وبدون رسوم إدارية ، يعتبر هذا العرض التمويلي أحد العروض التمويلية التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة مجموعة من الحلول التمويلية التي تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية لجميع المواطنين بالمملكة ، وقد قامت شركة اليسر بتصميم التمويل الشخصي بصيغة إسلامية ومتاح للعميل من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وذلك بالإضافة إلى العديد من الإمتيازات التي توفرها شركة اليسر للإجارة والتمويل للعميل عند التقدم بطلب للاستفادة من التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة.

كيفية التقديم على طلب التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل

كانت قد وفرت شركة اليسر للإجارة والتمويل للعملاء فرصة التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل المتاح لقطاع الأفراد بالمملكة ، عن طريق تسجيل الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة اليسر علي الإنترنت ، وتعبئة نموذج الطلب بكافة البيانات الشخصية اللازمة لاستكمال طلب التمويل الشخصي ، كما يمكن للعميل زيارة أقرب فرع من فروع شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية وتقديم الطلب.

مميزات منتج التمويل الشخصي من شركة اليسر للإجارة والتمويل لقطاع الأفراد بالمملكة

قامت شركة اليسر للإجارة والتمويل بتصميم منتج التمويل الشخصي بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة. العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من هذا المنتج. توفر شركة اليسر للإجارة والتمويل التمويل الشخصي بمبالغ مالية تصل قيمتها حتي 20 ألف ريال سعودي. يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من تمويل شركة اليسر بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو ضامن. توفر الشركة التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى رسوم إدارية. العميل غير السعودي يمكنه الحصول على 10000 بدون كفيل ولا ضامن. التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل بدون أجور وكالة. توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل علي أقساط ميسرة. يمكن للشخص المتقدم بالطلب تقسيط مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل ولا رسوم على فترة سداد تصل حتي ثلاثة سنوات.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من شركة اليسر للإجارة والتمويل