نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسار الإلكتروني للحجاج حجز واستخراج تصريح الحج 1443 في المقال التالي

المسار الإلكتروني للحج والحجاج وطريقة استخراج تصاريح الحج والتي كثر عليها الطلب في هذه الشهور الحرم لموسم الحج من خلال تقديم الأوراق المطلوبة والرسوم واستخراج التصريح الذي تطلبه المملكة وبذلك يكون التقديم الالكتروني لمسار الحجاج الكترونياً جاهزا واقف فقط علي استكمال وطريقو التقديم علي الحج لعام 1433 . طريقة التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل أولاً التسجيل في رابط مسار الحجاج الرسمي التابع للمملكة هو موقع الحج.

ثانياً في أسفل الصفحة توجد تبويب الخدمات الإلكترونية انقر عليها.

ثالثاً يظهر لك تبويب اخر وهو خدمة حجز التصاريح واستخراجها للمواطنين الداخل انقر عليها.

تابع الخطوات وأملاء البيانات مثل ” اسمك / عنوان سكنك الحالي/ رقم الهوية/ رقم الجوال”.

اضغط علي كلمة موافق ثم ستظهر جميع الخدمات الخاصة للحجاج التي تعمل عليها المملكة لخدمة حجاج بيت الله.

وبعد ذلك سيطلب ملئ خانة بعنوان المنشأة أو المؤسسة التي تتعامل معها اثناء الحج.

ثم بعد ذلك إدخال رقم التحقق المرئي الموجود علي الشاشة.

وبعد ذلك ستستقبل رسالة علي الجوال بانتهاء تسجيل الحج وتابع التحديث. شروط استخراج تصريح الحج لحجاج الداخل السعوديين والمقيمين الشروط التالية هي التي الواجب توافرها في المقدمين علي الحج في عام 1443 واولها ان يكون المتقدم سعودي الجنسية والهوية أو ان يكون مقيم في المملكة منذ فترة.

أن يكون المتقدم محصن وقد أتم التحصينات واللقاحات اللازمة ضد فيروس كورونا ويقدم ما يثبت ذلك أو ان يكون متعافي وتم تناول اللقاحات ومر علي الإصابة أكثر من اربع عشر يوما.

بالإضافة لذلك أن المملكة أعلنت عن عدد محدود للحج لهذا العام حتي لا يحدث الزحام وانتشار الجائحة فلابد أن يكون الحاج في السن الإلزامي أو القانوني للحج وأن يتمتع بصحة جيدة للحج وتحمله.

يتم الحجز للرسوم والتصاريح والاستخراجات التي تم تفعيلها من خلال الوزارة ويفيد ما يثبت أنه تم دفع الرسول ويكون الحجز فقط علي علي الموقع الرسمي لوزارة الحج في المملكة ولا ينظر لأي أوراق غير مقدمة علي الموقع الرسمي لوزارة الحج ولا يتم متابعة الأوراق التي لم تستوفي الشروط أو تدفع رسوم تصريح الحج. عمر شويل - جدة المسار الإلكتروني للحجاج حجز واستخراج تصريح الحج 1443 - ثقفني

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