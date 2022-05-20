حملة الراجحي للحج المجاني وأهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحج

حملة الراجحي للحج المجاني تم تأسيسها عام 1391 هجرية وتهدف الحملة إلي مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود أو الأسر الفقيرة داخل أراضي المملكة العربية السعودية من أداء فريضة الحج، لذا يسعى العديد من المواطنين من الأسر ذات الدخل المحدود من البحث عن الشروط التي تقوم بوضعها مؤسسة الراجحي حتي تتمكن تلك الأسر من أداء فريضة الحج هذا العام بشكل مجاني تماماً دون دفع أي رسوم، كما يرغب البعض في معرفة طريقة التسجيل في موقع الراجحي ومعرفة الخطوات التي يجب ابتاعها حتي يتمكن الأسر أو الأفراد من التسجيل، ومن خلال المقال سوف يتم عرض جميع التفاصيل الخاصة بالحملة.

حملة الراجحي للحج المجاني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط البوابة الالكترونية للحج، أما عن وجود العديد من التساؤلات حول وجود فرصة للتسجيل في الحملة هذه الأيام، فقد تم الإشارة إلي أن حملة الراجحي لم تقم بالإعلان عن بدء استقبال طلبات التسجيل في الحملة حتي الآن، كما نوهت إلي أنه يجب علي السادة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج هذا العام 2022 -1443 هجرية من متابعة الحسابات الرسمية والخاصة بالحملة علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر- وغيرها من الشبكات الاجتماعية لمعرفة موعد التسجيل، كما يمكن الاتصال بالفروع المختلفة للاطلاع علي موعد والتاريخ الخاص بالتسجيل، علي أن يقوم المواطن بعدها بالتوجه إلي منسقي الحملة المحددين من قبل المؤسسة بشكل مباشر ولا يتم هذا الإجراء عن طريق الإنترنت يجب التوجه إلي اقرب مكان يتواجد به منسقي الحملة.

حملة الراجحي للحج المجاني

أما عن أهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للحج في حملة الراجحي فهي كالتالي:

يجب إن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

عدم أداء فريضة الحج مسبقاً في أي وقت سابق.

يجب أن يقوم المواطن بتعبئة النموذج وتقديم المستندات المطلوبة.

أن يكون المتقدم للحج غير قادر علي فع رسوم الحج.

يجب أن يكون المتقدم قادراً جسديا علي أداء المناسك.

أن لا يقل السن عن 25 سنة ، وإذا كان ممنوعا ؛ أن لا يقل عمره عن 18 سنة.

يكون السفر من خلال حافلات الحملة فقط.

وبهذا قد نكون وصلنا إلي نهاية المقال وقد عرضنا علي حضراتكم جميع التفاصيل الخاصة حملة الراجحي المجاني للحج لهذا العام 2022 ميلادية، 1443 هجرية، كما عرضنا علي حضراتكم اهم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في حملة الراجحي من الأسر الفقيرة أو محدودة الدخل نرجو أن يكون المقال قد نال إعجابكم.