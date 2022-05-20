نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام رسوم المرافقين 2022 كيفية سدادها والفئات المعفاة منها عبر الجوازات السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام رسوم المرافقين 2022 ، أعلنت وزارة الداخلية السعودية والجوازات السعودية ردًا على شائعات إلغاء دفع رسوم المرافقين الخطوات الصحيحة التي يمكن عن طريقها الاستعلام عن الرسوم وقيمتها والطريقة التي يتم بها سداد تلك الرسوم لضمان البقاء في المملكة بصورة نظامية، وفي الوقت ذاته أوضحت الجوازات السعودية أنه هناك عدد من الفئات التي تم إعفاءها من تلك الرسوم نهائيًا، علمًا بأنه يمكن الاستعلام عن كل ذلك إلكترونيًا عبر موقع أبشر الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى الجهات الرسمية، توفيرًا للوقت والمجهود، وكانت المملكة قد فرضت تلك الرسوم على المرافقين من أجل المساعدة في تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة وضمان حياة كريمة لهم تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 بإيجاد مصادر أخرى لتحسين الاقتصاد بالسعودية بدلًا من الاعتماد الكلي على النفط.

استعلام رسوم المرافقين 2022

أوضحت وزارة الداخلية السعودية أنه يمكن لكافة المقيمين والمرافقين الاستعلام عن قيمة رسوم المرافقين عبر موقع أبشر الجوازات السعودية، وذلك من خلال إتباع عدد من الخطوات وهي :

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.

الضغط على أيقونة المقيمين.

اختيار الخدمات الإلكترونية، الاستعلام.

سوف تظهر صفحة تحتوي على كافة المعلومات التي يرغب المقيمين في الاستعلام عنها.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

وفي المقابل أعلنت المملكة رسميًا أنه هناك عدد من الفئات التي تم إعفاءها من دفع رسوم المرافقين بشكل نهائيًا وتلك الفئات هي :

الأشخاص المرافقين من دول مجلس التعاون الخليجي.

المرأة التي تعمل في العمل المنزلي.

السعودية الأرملة من غير سعودي وأولادها.

الزوجة الأولى للمواطن السعودي.

الطلبة والطالبات القادمين بمنح دراسية إلى المملكة.

الشركات التي لا يزيد عدد أفرادها عن خمس أفراد.

الرجال أقل من 18 عام.

الإناث غير المتزوجة.

قيمة رسوم المرافقين بالمملكة

أعلنت المملكة العربية السعودية قيمة رسوم المرافقين بالمملكة والتي لابد من دفعها تجنبًا لدفع الرسوم المستحقة، وجاءت قيمة تلك الرسوم.

عندما تم تطبيق الرسوم لأول مرة فأن قيمتها كانت 100 ريال سعودي.

في 2018 وصلت الرسوم إلى 200 ريال سعودي.

في 2019 وصلت الرسوم إلى 300 ريال سعودي.

حاسبة الرسوم بالمملكة

تعد تلك الخدمة هي أحد الخدمات التي تقدمها المملكة للمقيمين بداخلها والتي تتيح إمكانية حساب قيمة الرسوم المستحقة على المرافقين بداخل المملكة بكل سهولة، والقيام بتسديدها إلكترونيًا عن طريق الطرق المتاحة للتسجيل، ويمكن القيام بذلك عن طريق :