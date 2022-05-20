المستندات اللازمة لإنشاء مكاتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية

المستندات والأوراق المطلوبة لفتح مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية, كما بينا في هذا المقال عن شروط فتح وإنشاء مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية نوضح أيضاً خلال هذه المقال المستندات التي حددها القانون السعودي من أجل تمكن الأشخاص من فتح وإنشاء مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية, حيث بعد أن تتطابق الشروط مع المتقدم يجب أن يعرف الأوراق والمستندات التي سوف يقوم بإحضار إلي السجل التجاري من أجل تسجيل مكتب العقارات والمقاولات الخاص به.

الأوراق والمستندات المطلوبة لإنشاء مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية

لابد عند التوجه إلي السجل التجاري لتسجل مكتب العقارات والمقاولات أن يكون الشخص الذهاب يمتلك جميع المستندات والأوراق المطلوبة حتي يتمكن من الحصول علي ترخيص المكتب بطريقة صحيحة ومن أول مرة, حيث هذه الأوراق هي.