نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات اللازمة لإنشاء مكاتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية في المقال التالي
المستندات والأوراق المطلوبة لفتح مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية, كما بينا في هذا المقال عن شروط فتح وإنشاء مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية نوضح أيضاً خلال هذه المقال المستندات التي حددها القانون السعودي من أجل تمكن الأشخاص من فتح وإنشاء مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية, حيث بعد أن تتطابق الشروط مع المتقدم يجب أن يعرف الأوراق والمستندات التي سوف يقوم بإحضار إلي السجل التجاري من أجل تسجيل مكتب العقارات والمقاولات الخاص به.
الأوراق والمستندات المطلوبة لإنشاء مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية
لابد عند التوجه إلي السجل التجاري لتسجل مكتب العقارات والمقاولات أن يكون الشخص الذهاب يمتلك جميع المستندات والأوراق المطلوبة حتي يتمكن من الحصول علي ترخيص المكتب بطريقة صحيحة ومن أول مرة, حيث هذه الأوراق هي.
- أن توضح الأوراق التي يأتي بها الشخص مالك المكتب, أو إذا كانوا أكثر من شخص فلابد أن يتم توضحيهم جميعاً.
- توضيح راس المال الذي سوف يتم بدأ به إنشاء مكتب العقارات والمقاولات.
- أن يكون القائمين علي إدارة المكتب العقاري مختصين في التسويق العقاري.
- أن يكون مكتب العقارات والمقاولات موجود في موقع مناسب أي يكون في منطقة سكنية.
- إذا كان المكتب قام بتأجير مكانه فلابد أن يكون العقد محدد بمدة زمنية محددة, ويتم إحضار عقد الإيجار.
- أن يكون المكتب مصمم بشكل يليق بمكتب عقارات ومقاولات, حيث لابد من تقسيم المكتب إلي مكان مختص باستقبال العملاء وبعد الغرف الأخر, ويتم
- إحضار التصميم الداخلي له.
- أن يكون المكتب له اسم تجاري يتميز به في وسط الحي السكني الموجود فيه, حيث يتم إحضار اسم المكتب.
- أن يتم تحديد اسم المحاسب القانوني الذي سوف يكون مسؤول عن المعاملات المالية القانونية للمكتب.
- أن يتم تحديد كيفية سوف يتم عمل الداعية الإعلانية للمكتب من أجل التسويق له بشكل صحيح وجذب العملاء له.
- يجب أن يتم إثبات بأن المكتب ليس حوله الكثير من مكاتب العقارات والمقاولات.
- بيان دراسة جدوى بالتوقع للربح الذي يمكن أن يحصل عليه المكتب من مزاولة المهنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستندات اللازمة لإنشاء مكاتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.