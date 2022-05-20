نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع استعلام نتائج القدرات العامة قياس برقم الهوية فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعود لتحديث محتوى المقال مرة أخرى حيث يتفاعل الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي عبر طرح أسئلة للحصول على إجابات حول نتائج قياس وهو ما نسلط الضوء عليه مع إعلان موعد صدور نتائج اختبار القدرات العامة الورقية-الفترة الثانية حيث تم تحديده من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب أي المركز الوطني للقياس في يوم 26 مايو 2022م.

نتائج قياس القدرات العامة

أهداف الاستعلام عن نتائج قياس هو الحصول على النتائج الخاصة باختبارات القدرات العامة بالمملكة العربية السعودية, تعلّم من خلال الوصف التالي كيفية قيّام الطلاب ببدء الإستعلام لنتائج القدرات وإستخراجها من خلال موقع قياس المتوفر مُستخدماً رقم الهوية ورمز التحقق.

موعد إعلان نتائج القدرات 2022 بالارتباط بنظام قياس qiyas 1443

وكما ذكرنا، تبقى خمسة أيام على إعلان #اختبار_القدرات العامة الورقية -الفترة الثانية- الخميس القادم ٢٥_شوال /26 مايو 2022م.

يمكن للمستخدم كطالب الوصول السريع لأي من قائمة نتائج الاختبارات في الموقع الخاص بقياس عند زيارته ويرغب بالاستعلام عنها والوقوف على تفاصيلها.

ماهو اختبار قياس للقدرات

جدير بالذكر ان نظام قياس-qiyas- يعمل على صياغة التحصيل الاكاديمي للطلبة عن طريق دمج الاختبارات الموحدة بغرض لتحديد مستوى الطلاب وتنقسم الاختبارات الى اختبارات ورقة واختبارات محوسبة.

فنتائج قياس هي أساس ومعياراً لتحقيق مستوى تحصيلي مناسب من خلال اختبارات موحدة من قبل المركز الوطني للقياس, بالتالي يسمح بالتحاق خريجي الثانوية في مقاعد الجامعات بشكل عادل وفق النتيجة، نتائج قياس للقدرات من أكثر ما يبحث عنه الطلبة الآن لذلك ننشر طريقة الاستعلام عن نتيجة قياس 1443

تسجيل الدخول في موقع قياس

للبحث عن نتيجة قياس للاختبارات الموحدة، يرجى الدخول الى حسابك بإتباع الخطوات التالية في موقع قياس لغاية الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية.

دخول تسجيل الدخول باستخدام حساب قياس

إدخال رقم سجل مدني

أدرج كلمة المرور السرية في المكان المخصص.

الضغط على “أنا لست برنامج روبوت” لحين ظهور علامة صح

النقر على أيقونة تسجيل الدخول

ونظراً لأن نتيجة قياس تحدد مدى ملائمة أي طالب في التقدم بالتعليم الجامعي فإنها تشكل ركيزة مهم لفهم أداء مستوى الطالب وبالتالي جزءا من أنظمة المراكز الوطنية منذ إنشاءها في 2000م والتي تعمل على رصد تحصيل الطلاب وفق اعلى المعايير.

كيف يعمل استعلام عن نتائج قياس برقم الهوية ورمز التحقق

للبحث عن نتائج قياس للقدرات العامة او التحصيل الدراسي من خلال الموقع الالكتروني لمركز قياس الوطني يرجى إتباع الطريقة بالأسفل.

تسجيل الدخول إلى موقع الاستعلام عن نتائج قياس من الرابط المرفق. الضغط على قائمة الاختيارات ثم النتائج أختر نوع الاختبار وهو اختبار القدرات العامة الضغط على أيقونة بحث حدد أحد الاختبارات التي تقدمت لها بالنقر على التفاصيل من خلال اجراء هذا البحث وخلال لحظات فقط سيعرض على الشاشة تفاصيل الاختبار وبها الدرجة الكلية

رابط نتائج القدرات العامة

تم إطلاق رابط قياس الإلكتروني من هنا لتسجيل الدخول فيه مباشرة على الأنترنت من قبل الطلاب لخدمات استخراج نتائج القدرات العامة برقم الهوية فقط في نظام قياس 1443 فيتم الوصول الى الصفحة الرئيسية على موقع قياس المتاح عن طريق تسجيل الدخول مباشرة باستخدام رقم السجل المدني او رقم الهوية للمقيم او الرقم البديل لغير حاملي الجنسية او المتقدمين الخارجيين.