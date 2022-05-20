شروط إنشاء مكتب عقارات ومقاولات بالسعودية

أحكام وشروط إنشاء مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية, تعتبر مكاتب العقارات والمقاولات من أكثر الأنشطة التي يرغب الكثير من الأشخاص أن يقوموا بالعمل بها, ويرجع رغبة العديد من الأشخاص في العمل في مجال العقارات والمقاولات إلي أنها من أكثر الأنشطة التي تدير ربح كبير علي من يعمل بها, وتخضع مكاتب المقاولات والعقارات إلي القانون السعودي الذي يقوم بوضع شروط وضوابط لكي تسمح إلي الأشخاص أن يقوموا بإنشاء مكاتب مقاولات وعقارات.

شروط إنشاء مكاتب مقاولات وعقارات في المملكة العربية السعودية

طبقا للشروط والضوابط الموضوعة في القانون السعودي لتنظيم عملية إنشاء مكاتب المقاولات والعقارات, فإنه يجب علي كل من يريد أن يقوم بإنشاء مكاتب المقاولات والعقارات أن يطلع علي هذه الشروط.