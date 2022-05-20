نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط إنشاء مكتب عقارات ومقاولات بالسعودية في المقال التالي
أحكام وشروط إنشاء مكتب عقارات ومقاولات في المملكة العربية السعودية, تعتبر مكاتب العقارات والمقاولات من أكثر الأنشطة التي يرغب الكثير من الأشخاص أن يقوموا بالعمل بها, ويرجع رغبة العديد من الأشخاص في العمل في مجال العقارات والمقاولات إلي أنها من أكثر الأنشطة التي تدير ربح كبير علي من يعمل بها, وتخضع مكاتب المقاولات والعقارات إلي القانون السعودي الذي يقوم بوضع شروط وضوابط لكي تسمح إلي الأشخاص أن يقوموا بإنشاء مكاتب مقاولات وعقارات.
شروط إنشاء مكاتب مقاولات وعقارات في المملكة العربية السعودية
طبقا للشروط والضوابط الموضوعة في القانون السعودي لتنظيم عملية إنشاء مكاتب المقاولات والعقارات, فإنه يجب علي كل من يريد أن يقوم بإنشاء مكاتب المقاولات والعقارات أن يطلع علي هذه الشروط.
- أن يقوم صاحب مكتب العقارات والمقاولات بتسجيل المكتب في السجل التجاري والحصول علي رخصة مزاولة المهنة.
- يشترط لكي يتم الحصول علي الرخصة التجارية أن يكون صاحب المكتب شخص سعودي يحمل الجنسية السعودية, أو إذا كانت شركة هي المتقدمة لابد أن يكون أصحابها أشخاص سعوديين.
- إذا حدثت وان صاحب المكتب قام بإعلان إفلاسه من قبل قلت يتم قبول طلبه, ويتم استثناء من هذه البند الشخص الذي رد إليه.
- أن أن يكون هذه المكتب متخصص في مزاولة مهنة العقارات والمقاولات فقط وليس غير ذلك.
- إذا كان المكتب مملوك لأكثر من شخص فإن ذلك يترتب عليه أن الالتزامات الخارجية علي المكتب تكون مسؤولية جميع الملاك.
- لابد قبل أن يقوم المكتب ببيع أي التوسط في بيع عقار ما أن تكون المستندات الخاصة بهذا العقار مع المكتب وأن يقوموا بالتأكد من صحتها, ولا يمكن أن يقوم المكتب ببيع أي وحدة عقارية تكون محل نزاع, وإذا حدث ضرر علي البائع أو المشتري فإن المكتب يكون مسؤول مسؤولية تامة عن تعويض أي من الترفين.
- أن لا تتجاوز قيمة العمولة من البيع عن 2.5% من قيمة العقد, ويكن الحصول علي العمولة بالاتفاق مع طرفين العقد.
- تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة لإتمام عملية البيع والشراء من خلال مكتب العقارات والمقاولات.
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