المستندات المطلوبة لمكتب تساهيل هي من الضروريات حتي يكون القبول هو مصير طلبك المقدم لاستقدام أسترتك للإقامة معك فتره معينه من عقد عملك المبرم مع احدي المؤسسات السعودية سواء كانت حكومية أو احد شركات القطاع الخاص، حيث يتساءل عدد كبير من المقيمين في المملكة عن ما هي طبيعة الأوراق المطلوبة لمكتب تساهيل خصوصا وأنه يحتاج الكثيرون من مقيمي المملكة العربية السعودية، إلى أن يتواجد معهم بعض من ذويهم وأهلهم للاطمئنان عليهم كنوع من أنواع الزيارة، وفقا لما أوردته شركة تساهيل التابعة لجمهورية مصر العربية، فإن مدة صلاحية التأشيرة الخاصة بالزيارة العائلية الموجة إلي المملكة العربية السعودية تستمر لمدة عام كامل، منذ تاريخ إصدارها، وذلك في حالة لو كانت هذه أول مرة تستخرج.

المستندات المطلوبة لمكتب تساهيل لجميع أنواع التأشيرات

وفقا لما أوردته شركة تسهيل، فقد تم أتاحته لكل من يريد استخراج تأشيرة خاصة بالزيارة العائلية في السعودية، وذلك كي قبل أن يقوم بتقديم المستندات المطلوبة، لابد من أن يكون قد قام وفقا لما أوردته شركة تساهيل، فقد أتاحت الشركة لكل من يريد استخراج تأشيرة خاصة بالزيارة العائلية، وذلك كي يقوم بتقديم المستندات المطلوبة، ومن الجدير بالذكر هو أن مكاتب شركة تساهيل قد أعلنت بأن الحجز يمكنه أن يكون بشكل إلكتروني، وذلك توفيرا للجهد ووقت العملاء، وفي السطور الأتي ذكرها سنعمل علي توضيح خطوات بحجز الزيارة العائلية، وتكون المستندات المطلوبة كما يلي:

يجب علي العميل إحضار كافة المستندات الإلزامية، والمستند الخاص بالتأشيرة.

أحضار أصل الأوراق التي تفيد صلة الدم كشهادة الميلاد، أو عقد زواج.

يجب أن تكون هذه الأوراق موثقة من قبل الخارجية المصرية.

في حالة لو كان المسافر لم يتم الأربعة عشر عاما، فيجب أن تتواجد صور جواز سفر المرافق له.

لو كان العميلة أم يجب أن يتواجد اسم زوجها أو عقد الزواج.

في حالة عدم تواجد عقد الزواج فيجب إرفاق شهادة وفاته أو عقد طلاقها.

يجب أن يكون كافة المستندات معتمدة من وزارة الخارجية المصرية.

لو كان المسافر هو أحد والدي المرأة، فيجب إرفاق مستند يوضح المراجع الابنة علي أراضي المملكة العربية السعودية.

أما لو كانت التأشيرة للحفيد، فيجب تواجد إقرار ولي الأمر في حالة عدم مرافقته له.

ضرورة تواجد إقامة سارية لصاحب الدعوة المتواجد في السعودية.

ومن الجدير بالذكر أنه في حالة لو كان المتقدم غير مصري فيجب إرفاق ما يشير إلى إقامته في مصر لمدة لا تقل عن ستة أشهر.