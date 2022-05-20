شروط شراء سيارة والمركبات من الخارج وإدخالها السعودية

صرحت الهيئات الرسمية للجمارك داخل المملكة العربية السعودية بعدة تعليمات صارمة تخص استيراد السيارات من الخارج وإدخالها إلى المملكة العربية السعودية، وذلك في بيان رسمي أُعلن صريحًا وموضحًا الشروط والمسموح والممنوع أيضًا، ففيما يلي نذكر لكم طريقة شراء السيارة للسعودي والمقيم.

شروط شراء سيارة من الخارج وإدخالها السعودية

قبل اتخاذ قرار شراء سيارة من الخارج يجب معرفة الشروط الواجب توافرها، وهي كالأتي:

يشترط أن لا يتجاوز موديل السيارة الصغيرة أو حافلات النقل أو النقل الخفيف عن خمسة أعوام سابقة بحيث يتم الحساب تنازلي ولا يتم احتساب السنة الحالية، وفي حالة النقل الثقيل الذي يزيد عن ثلاثة ونصف طن يشترط عدم تجاوز الموديل عن عشر سنوات سابقة.

يشترط توافر شهادة كفاءة الطاقة.

أن لا يتجاوز موديل شاحنات النقل الثقيل عن موديلات عام ٢٠١١ م.

منح الموافقة على استيراد السيارات من النوع الكلاسيكي الأثري الذي تخطى تصنيعها الثلاثون عام.

يشترط أن تتوافق المركبة التي يتم استيرادها مع البنود الخليجية والمواصفات الفنية التي تم وضعها من قِبل الجهات المعتمدة داخل المملكة.

لا يتم السماح بالاستيراد ضمن الوكلاء الشرعيين ويكتفي دورهم فقط على إنهاء الإجراءات وخطوات الاستيراد.

تطابق المستندات مع الرقم الهيكلي للمركبة مع التدقيق على عدم وجود أي كشط به.

المركبات الممنوع استيرادها وإدخالها المملكة العربية السعودية

فيما يلي نذكر المركبات الممنوعة من الاستيراد في المملكة العربية السعودية:

لن يتم السماح باستيراد المركبات التي سبق وتم تعرضها للغرق أو الحريق أو حادث أدى إلى تلف الهيكل وذلك بعد إتمام كافة إجراءات الفحص داخل الجمارك.

غير مسموح باستيراد السيارات التي كانت تتبع الشرطة أو سيارات الأجرة أو السيارات المعدلة التي يتم قيادتها من جهة اليمين إلى اليسار.

لن يتم السماح باستيراد مركبات النقل للمقيمين والمركبات المصفحة.

شروط شراء السيارات من الخارج وإدخالها السعودية بالنسبة للمقيم بالمملكة

يتم السماح للمقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية باستيراد سيارة واحدة فقط كل ثلاث سنوات ولكن بشرط واحد يتم ختمه على بطاقة البيع وهو أن لا يتم بيعها إلى بعد مرور ثلاث سنوات تعقب تاريخ الاستيراد.