كيفية التسجيل في برنامج تمهير للباحثين عن العمل وشروط القبول

طريقة التسجيل في برنامج تمهير التدريب على رأس العمل، أحد البرامج الموجهة لدعم الشباب السعودي من الخريجين الجدد أو القدامي، وهو من البرامج الهامة التي توفر دعم وتدريب للفئات المستهدفة في قطاعات العمل المختلفة، حيث يوفر تدريب بالأخص للعاطلين والباحثين عن العمل لزيادة المهارات الخاصة بهم، ومساعدتهم على شغل الوظائف ومنافسة بقوة في سوق العمل، بعد زيادة القدرات والملكات والمهارات الوظيفية، لتحمل المهام واعباء العمل بكل كفاءة، وللتسجيل في تمهير يجب التسجيل في طاقات البوابة الوطنية للعمل في المقام الأول الأول، حتى يتمكن المستخدم من الدخول على البرنامج ومتابعة الفرص والدورات التدريبية المقدمة.

أهمية برنامج تمهير

يهدف برنامج تمهير بشكل خاص لتدريب خريجي الجامعات والكليات السعودية وتطوير ومهارتهم وتنميتها، لاكتساب القدرات والكفاءات اللازمة، من أجل الإعداد والتهيئة لدخول سوق العمل السعودي وشغل الفرص الوظيفية التي يتم الإعلان عنها في شتى المجالات والقطاعات، ويكون التدريب على رأس العمل حتى يحظى المتدرب بالتعرض لبيئة وظروف مشابهة لما سيكون علية في حالة حصوله على وظيفية مماثلة، وبالتالي يكون له القدرة على الانخراط والتأقلم بسرعة وفهم لمتطلبات العمل.

شروط برنامج تمهير

جميع البرامج والمبادرات الداعمة يكون لها شروط حتى يصل الدعم لمن يستحق، ويكون هناك عدل ومساواة وشفافية في الترشيح والالتحاق بالدورة أو التدريب، ومن بين ذلك سنتعرف على شروط برنامج تمهير وزارة الموارد البشرية.

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

أن يكون مقيم في السعودية.

ألا يكون موظف حكومي أو خاص.

أن تكون الشهادة معتمدة.

ألا يكون قد استفاد من البرنامج فبل سابق وفق الضوابط.

أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو أعلى، أو حاصل على شهادة الدبلوم في أحد المجالات الصحية أو الفنية أو الإدارية.

تشير سجلات التأمينات بعد وجود المتقدم على رأس أي وظيفة خلال أخر 6 أشهر.

كيفية التسجيل في برنامج تمهير

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية

الإطلاع على الشروط

التسجيل في بوابة طاقات البوابة الوطنية للعمل.

التسجيل في طاقات.

اختيار برنامج تمهير.

تقديم طلب للبرنامج.

الإطلاع على الشروط ثم إرسال الطلب.

يحصل المستفيد الحاصل على شهادة البكالوريوس فما فوق على 3000 ريال شهري، أما خريجي الدبلوم فعلى مكافأة قدرها 2000 ريال شهري، وذلك لمدة من ثلاثة وحة 6 أشخر.