نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تعديل طلب زيارة عائلية للمقيمين 2022 والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تعديل طلب زيارة عائلية للمقيمين 2022 تقع على رأس أهم الخدمات الإلكترونية التي أعلنت عنها وزارة الخارجية داخل المملكة العربية السعودية والتي يستفيد منها آلاف من العمالة الوافدة أو الغير حاصلة على الجنسية السعودية، ويمكن سداد قيمة رسوم طلب زيارة عائلية إلكترونيًا أيضًا من خلال خاصية السداد الإلكتروني التي وفرتها الحكومة لكي تسهل على المواطنين وسوف نتعرف على آلية تعديل طلب زيارة عائلية متعددة.

تعديل طلب زيارة عائلية للمقيمين 2022

يمكن إجراء تعديلات عديدة على خدمة طلب الزيارة العائلية الخاصة بالمقيمين في السعودية من خلال الإنترنت وخصوصًا في حال كانت البيانات خاطئة مما يتطلب سرعة التعديل حتى لا يتم رفض الطلب، وعلى من يرغب في إجراء تعديلات عليه اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الخارجية السعودية الإلكتروني (visa.mofa.gov.sa).

يتعين تسجيل الدخول بحسابك، وذلك عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

النقر على تبويب المعلومات الشخصية.

ثم النقر على تبويب التعديل لكي يُسمح لك إجراء أي تعديلات على طلبك إلكترونيًا.

وهناك العديد من الخيارات المسموح بالتعديل عليها أو الحقول وعلى رأسها الاسم أو رقم الهوية الوطنية في حال كتابته بطريقة خاطئة، كما أنه يمكن التعديل على الحالة الاجتماعية للمتقدم بالطلب، وبعد الانتهاء يتعين النقر على خيار الحفظ.

كيفية إلغاء طلب الزيارة العائلية

عن طريق موقع وزارة الخارجية يمكن أيضًا الاستفادة من إلغاء الطلب الخاص بالزيارة العائلية في حال الانتهاء من إرساله، وذلك عن طريق منصة التأشيرات الإلكترونية المتاحة من خلال الموقع، ولكن لا بد من إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال والجنسية ورقم الطلب الذي سبق وتم الحصول عليه عند التسجيل.

شروط قبول طلب الزيارة العائلية

هناك العديد من الشروط والأحكام التي ينبغي أن تكون متوفرة في الطلب، وعلى رأسها أن يكون التقديم لصالح أحد الأقارب من الدرجة الأولى فقط، ولا يتم اصطحاب أكثر من زوجة إذا كان الوافد متزوج اثنين أو أكثر، كما ينبغي سداد كافة الرسوم المطلوبة والتي تم تحديدها من خلال الحكومة السعودية وأُجري عليها بعض التعديلات خلال الفترة الماضية.