نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقات موبايلي مفوتر وخطوات إلغاء الخدمات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة باقات موبايلي مفوتر وأيضًا كيف الغي جميع خدمات موبايلي حيث أن الشركة تعمل على تقديم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية للعملاء حتى لا يقومون بزيارة فروع الشركة في المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من أهم الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول والجوالات الذكية أيضًا، ويمكن إلغاء باقات موبايلي من خلال استخدام رموز الشركة الجديدة، كما يمكن معرفة أحدث عروض جوالات موبايلي من خلال الإنترنت وطريقة إلغاء خدمات موبايلي إنترنت أيضًا.

باقات موبايلي مفوتر

هناك مجموعة من باقات موبايلي مفوتر الجديدة في السعودية ويمكن الاستفادة منها بالحصول على دقائق لجميع الشبكات وأيضًا الاشتراك في بيانات الإنترنت، ومن هذه الباقات:

باقات مفوتر العائلة وهي أحد الباقات الشهرية التي يمكن الاشتراك بها مقابل دفع 399 ريال سعودي.

بينما باقة موبايلي الأخرى هي باقة توفر للعميل إمكانية الاشتراك والحصول على دقائق غير محدودة وسداد 460 ريال سعودي في الشهر.

كما أن هناك باقة موبايلي مفوتر 300 ويستطيع العميل الاشتراك بها مقابل سداد 345 ريال سعودي والحصول على دقائق لكافة الشبكات ولكن الشبكات المحلية، والحصول أيضًا على 150 جيجا بايت للإنترنت وبالتحديد لمواقع التواصل الاجتماعي.

كيف الغي جميع خدمات موبايلي

قامت موبايلي السعودية بتقديم مجموعة من الخدمات إلى المشتركين من العملاء داخل المملكة من بينها الإجابة على استفسار كيف الغي جميع خدمات موبايلي ويمكن اتباع التالي من أجل الحصول على الخدمة:

التواصل مع أحد موظفي خدمة العملاء عن طريق التواصل الهاتفي ويأتي ذلك من خلال الاتصال على رقم 1100.

كما أن نفس الرقم يؤهل المواطنين إلى إلغاء الخدمات والتعرف على الخدمات التي تم تفعيلها بالفعل ولكن عن طريق الرسائل النصية، فعند إرسال رسالة لا تحتوي على كلمات أو رموز إلى رقم 1100 سيتم الرد عليك بكافة التفاصيل أو رسالة تحتوي على رقم 552.

ويستطيع العميل تثبيت تطبيق موبايلي على الجوالات الذكية من أجل إنهاء الخدمات التي تم تفعيلها والتي تقوم بسحب الرصيد أيضًا.

وعن آلية استخدام الرموز المختلفة فيمكن معرفة كافة الرموز والأكواد الخاصة بإلغاء الخدمات عن طريق زيارة موقع شركة موبايلي الإلكتروني والتعرف على كافة الخدمات الترفيهية التي تقدمها مثل خدمة ملخص الفواتير، وأيضًا خدمات الرنات وعدد كبير من الخدمات الأخرى.