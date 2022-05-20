نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف استحقاق جوال من stc وشروط تسجيل الطلب في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف اعرف استحقاق جوال من stc وما هي آلية الاستعلام عن الأقساط المتبقية من stc لتقسيط الجوالات سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو عن طريق تطبيق اس تي سي السعودية حيث أن الشركة قامت بتقديم عدد من الخدمات لمن يرغب في شراء جوال جديد بالتقسيط ووفرت عروض جوالات ايفون stc في السعودية بدون مقدم وبين الحين والآخر تُطلق عدد من العروض والتي تشمل خصومات على الأجهزة الذكية، وسوف نتعرف على كيف اعرف استحقاق جوال من stc.

كيف اعرف استحقاق جوال من stc

هناك أكثر من خطوة تُمكن العملاء من التعرف على استحقاق الجوالات الذكية من الاتصالات السعودية بحيث يستطيعون إتمام كافة الإجراءات المطلوبة لاستلام الجوال، وأنا عن كيف اعرف استحقاق جوال من stc فهو يتمثل في التالي:

يمكن زيارة واحد من فروع شركة اس تي سي في السعودية حيث أنها وفرت عدد كبير من الفروع في أغلب المدن.

كما يمكن استخدام تطبيق ماي اس تي سي بعد تثبيته على الجوال الذكي ومن ثم الاستعلام عن الاستحقاق.

التواصل مع أحد ممثلي خدمة العملاء من أي مكان بالسعودية على رقم 900، أو التواصل عن طريق هاتف خدمات التسويق وذلك من خلال 920025022.

شروط استحقاق جوال من stc

هناك عدد من الشروط المعروفة من أجل قبول طلب تقسيط جوال من اس تي سي السعودية سواء من خلال أحد البرامج التي طورتها الشركة للعملاء أو أيضًا من خلال الشروط التي قدمتها الشركات الخاصة بالتمويل والمتعاملة مع الاتصالات السعودية، ومنها التعاون مع كوارا للتمويل.

فمن بين الشروط الخاصة بالشركة، ألا يكون العميل مديون لدى الشركة أو عليه فواتير لا بد من سدادها، أو تم توقيع أي عقوبات أو غرامات مالية من قبل عليه، كما ينبغي تفعيل شريحة الاتصالات السعودية قبل تقديم الطلب، ويمكن التعرف على المزيد من خلال زيارة رابط موقع شركة الاتصالات السعودية.

كما أن هناك عدد من الشروط التي تتعلق بكوارا للتمويل، ومن بينها شروط الحالة الوظيفية والسن والراتب، وجميعها متوفر لها معلومات من خلال تقسيط الأجهزة الذكية لدى شركة stc.