اسرع قرض شخصى احصل عليه من منصة سلفة بمبلغ 5000 ريال سعودي في ربع ساعة فقط

عايز مبلغ مالي سريع يساعدك في حل مشاكلك الحالية . وكمان من غير تعقيدات في صرف هذا المبلغ . ويكون بهامش ربحي بسيط . كذلك يكون كمان تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وايضا دون أن تحتاج الى كفيل أو تحويل راتبك . فأنه ومن غير تفكير الحق سجل على منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة تتبع مبدأ التمويل الاسلامي فهي متوافقة في كافة معاملاتها التمويلية مع احكام الشريعة الاسلامية . كما انها تمنحك في 15 دقيقة فقط 5000 ريال سعودي . وذلك من خلال اتباع الخطوات يمكنك التسجيل ؛ سوف يكون في حسابك مبلغ وقدره 5000 ريال سعودي . وكذلك بكل سهول في عملية السداد دون أن تشعر بأي تعقيدات . وهذا اثناء الحصول على السلفة أو كذلك في عملية سدادها . حيث أن منصة سلفة أتاحت للمتقدم على الحصول على القرض الذي يريده من مبلغ 1000 حتي 5000 ريال سعودي . وكذلك ايضا اتاحت المنصة اختيار المتقدم طريقته في عملية السداد التي تناسبه . ليس هذا فقط بل إذا تعثرت في اتباع طريقة وخطوات التسجيل فلا تقلق . هنا يمكنك الدخول على رابط المساعدة وهو تواصل مع خدمة العملاء الخاصة بمنصة سلفة . والتي سوف تباشرك فورا وتتابع معك عملية التسجيل خطوة بخطوة . وذلك حتى تتمكن من الحصول على القرض الطارئ الخاص بك .

منصة سلفة

منصة سلفة تعمل دوما على مساعدة أبناء الوطن السعودي في حل أزماتهم المالية بسرعة كبيرة . حيث تعد منصة سلفة هي الاسرع على الإطلاق داخل المملكة العربية السعودية من حيث العمليات التمويلية . منصة سلفة هي منصة تقنية تمويلية تم انشائها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . والتي تم إنشاؤها بهدف أساسي وهو دعم المواطنين السعوديين . نتعرف سويا على أسهل طرق التسجيل ؛ والاهم من ذلك الشروط الواجب توافرها في كل متقدم على قرض سلفة السريع . كل هذا سوف نتعرف علية سويا من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا المتميز دوما موقع ثقفني تابعونا .

شروط منصة سلفة الالكترونية

لا يمنح القرض المقدم من منصة سلفة لغير السعوديين بل يمنح لمن هم حاملون الجنسية السعودية فقط .

كذلك يجب ان تكون كامل الاهلية حتي يمكنك الحصول على هذا القرض وأن يتراوح عمرك ما بين 16 حتي 60 عاما .

كما انه يجب ان تكون شاغلا عملا بإحدى القطاعات السعودية الخاصة والعامة .

طريقة التسجيل على منصة سلفة بدون تعقيدات

قم بالذهاب مباشرة علي موقع منصة سلفة الرئيسي . قم بالضغط علي تسجيل دخول وانشئ حسابك الشخصي على سلفة . واتبع خطوات التسجيل وملئ البيانات بصورة صحيحة ومن ثم اختيار نافذة طلب تمويل.وحدد كم من مبلغ السلفة تريده وكذلك طريقة السداد . وافق على كافة الشروط والأحكام وانتظر المراجعة واحصل على الموافقة ومن ثم تمويلك الشخصي الذي تريده .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نتمني لكم دوان النجاح والتوفيق في كافة حياتكم الشخصية .