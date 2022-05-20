نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع قرض شخصى احصل عليه من منصة سلفة بمبلغ 5000 ريال سعودي في ربع ساعة فقط في المقال التالي
عايز مبلغ مالي سريع يساعدك في حل مشاكلك الحالية . وكمان من غير تعقيدات في صرف هذا المبلغ . ويكون بهامش ربحي بسيط . كذلك يكون كمان تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وايضا دون أن تحتاج الى كفيل أو تحويل راتبك . فأنه ومن غير تفكير الحق سجل على منصة سلفة الالكترونية . منصة سلفة تتبع مبدأ التمويل الاسلامي فهي متوافقة في كافة معاملاتها التمويلية مع احكام الشريعة الاسلامية . كما انها تمنحك في 15 دقيقة فقط 5000 ريال سعودي . وذلك من خلال اتباع الخطوات يمكنك التسجيل ؛ سوف يكون في حسابك مبلغ وقدره 5000 ريال سعودي . وكذلك بكل سهول في عملية السداد دون أن تشعر بأي تعقيدات . وهذا اثناء الحصول على السلفة أو كذلك في عملية سدادها . حيث أن منصة سلفة أتاحت للمتقدم على الحصول على القرض الذي يريده من مبلغ 1000 حتي 5000 ريال سعودي . وكذلك ايضا اتاحت المنصة اختيار المتقدم طريقته في عملية السداد التي تناسبه . ليس هذا فقط بل إذا تعثرت في اتباع طريقة وخطوات التسجيل فلا تقلق . هنا يمكنك الدخول على رابط المساعدة وهو تواصل مع خدمة العملاء الخاصة بمنصة سلفة . والتي سوف تباشرك فورا وتتابع معك عملية التسجيل خطوة بخطوة . وذلك حتى تتمكن من الحصول على القرض الطارئ الخاص بك .
منصة سلفة
منصة سلفة تعمل دوما على مساعدة أبناء الوطن السعودي في حل أزماتهم المالية بسرعة كبيرة . حيث تعد منصة سلفة هي الاسرع على الإطلاق داخل المملكة العربية السعودية من حيث العمليات التمويلية . منصة سلفة هي منصة تقنية تمويلية تم انشائها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي . والتي تم إنشاؤها بهدف أساسي وهو دعم المواطنين السعوديين . نتعرف سويا على أسهل طرق التسجيل ؛ والاهم من ذلك الشروط الواجب توافرها في كل متقدم على قرض سلفة السريع . كل هذا سوف نتعرف علية سويا من خلال مقالتنا تلك عبر موقعنا المتميز دوما موقع ثقفني تابعونا .
شروط منصة سلفة الالكترونية
- لا يمنح القرض المقدم من منصة سلفة لغير السعوديين بل يمنح لمن هم حاملون الجنسية السعودية فقط .
- كذلك يجب ان تكون كامل الاهلية حتي يمكنك الحصول على هذا القرض وأن يتراوح عمرك ما بين 16 حتي 60 عاما .
- كما انه يجب ان تكون شاغلا عملا بإحدى القطاعات السعودية الخاصة والعامة .
طريقة التسجيل على منصة سلفة بدون تعقيدات
- قم بالذهاب مباشرة علي موقع منصة سلفة الرئيسي .
- قم بالضغط علي تسجيل دخول وانشئ حسابك الشخصي على سلفة . واتبع خطوات التسجيل وملئ البيانات بصورة صحيحة
- ومن ثم اختيار نافذة طلب تمويل.وحدد كم من مبلغ السلفة تريده وكذلك طريقة السداد .
- وافق على كافة الشروط والأحكام وانتظر المراجعة واحصل على الموافقة ومن ثم تمويلك الشخصي الذي تريده .
ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نتمني لكم دوان النجاح والتوفيق في كافة حياتكم الشخصية .
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