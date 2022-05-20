من خلال تطبيق الراجحى تعرف علي خطوات دفع فاتورة الجوال الخاصة بك

نتحدث اليوم عن مصرف الراجحي ، مصرف الراجحي يقدم الكثير من الخدمات الالكترونية لعملائة الكرام في المملكة العربية السعودية ، فمن الخدمات الالكترونية التى يقدمها والتى يسال عنها الكثير من المواطنين السعوديين هى كيف يستطيع العميل سداد فاتورة الموبايل الخاص به عبر تطبيق مصرف الراجحي ، من غير ما يحتاج أن يستخدم تطبيقات اخرى ، فبنك الراجحى يوفر هذة الخدمة لكى يتمكن العميل عن طريق الهاتف اخاص بة اجراء اى معاملات خاصة . فمن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لجميع متابعينا الكرام كيفية دفع فاتورة الجوال عبر تطبيق مصرف الراجحى

الخطوات التى يجب اتباعها عند دفع فاتورة الهاتف عبر تطبيق مصرف الراجحي

يجب على العميل اتباع الخطوات الاتية التى تمكنه من دفع الفاتورة عبر تطبيق مصرف الراجحى وهى كالاتى :

اولا : الدخول مباشرة على تطبيق الخاص بمصرف الراجحى .

ثانيا : يجب على العميل تسجيل الدخول من خلال الحساب الخاص بة .

ثالثا : اختار من القائمة المدفوعات ثم اختار اضافة فاتورة .

رابعا : قم باختيار الاتصالات وايضا الانترنت وبعدها مباشرة اضغط على شركة موبايلى .

خامسا : قم بكنتبة المبلغ التى تسددة عبر تطبييق مصرف الراجحى وبعدها قم بالضغط على كلمة تأكيد .

سادسا : سيصلك رمز سرى قم بادخالة وبعدها قم بالتاكيد على اتمام عملية الدفع .

تعرف على الروابط الخاصة بتحميل تطبيق مصرف الراجحي ايفون واندرويد

مصرف الراجحي يوفر الكثير من عملائها داخل المملكة العربية السعودية تطبيق للجوال ويكون هذا التطبيق متوافق مع كافة انظمة التشغيل الخاصة بالهاتف ، ويوفر أيضا للعميل انة يمكن متابعة جميع الارصدة الخاصة بة وايضا تستطيع عمل اى تحويل من حساب الى حساب اخر ، ويمكن من خلال تطبيق مصرف الراجحي دفع الفاتورة الخاصة بك ، بنك الراجحي يوفر كافة الخدمات الالكترونية ولدية القدرة على جمع الخدمات البنكية وايضا خدمات الدفع عبر تطبيق واحد فقط ، ويمكنه أن يحمله من خلال جوجل بلاي أو اب ستور لهواتف ابل . وانه للعلم مصرف الراجحي السعودي يعمل دائما علي مساعدة كافة ابناء الوطن السعودي بشتي الطرق التمويلية الحديثة وان كافة معاملاته التمويلية تتبع احكام الشريعة الاسلامية .

اخيرا عرضنا على متابعينا عبر موقعنا موقع ثقفنى خطوات دفع فاتورة الهاتف الخاص بالعميل عبر تطبيق مصرف الراجحى وايضا روابط تحميل مصرف الراجحى اندرويد وايفون ونتمنى من الله ان تنال اعجابكم .