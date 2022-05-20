نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من غير البنوك 1443- 2022 قروض ميسرة للأفراد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يحتاج الفرد إلى تمويل شخصي من غير البنوك في بعض الأحيان لسبب أو لأخر يكمن في عدم مطابقة شروط البنك للحصول على القرض أو عدم الاتفاق بين العميل والبنك في البنود الأساسية لعقد التمويل وما إلى ذلك، في هذه الحالة فان لهذا الشخص السعي وراء شركات التمويل والتي تتعدد في داخل أراضي المملكة العربية السعودية وتختلف من حيث المميزات والشروط التي تحتاج لها عند قبول أي من تلك الشركات لطلب القرض.

تمويل شخصي من غير البنوك

إذا كنت تبحث عن أسماء شركات تمنح تمويل شخصي مثل البنوك في السعودية، فهناك الكثير من الشركات المرخص لها من قبل المركز البنك المركزي السعودي منهم:

شركة سلفة للتمويل السريع، حيث تمنح قروض صغيرة

الشركة السعودية للتمويل وما تعمل عليه من الموافقة الفورية على طلب الحصول على القرض بمجرد استيفاء الشروط.

كذلك شركة دار التداولات والتي تتميز بفترات سداد طويلة قد تصل إلى 60 شهر.

وأيضًا شركة متاجر للتمويل وما تتميز به من تقديم برنامج خاص بتمويل السيارات بالإضافة إلى التمويل الشخصي.

شركة النايفات للتمويل وهي تعمل على توفير عدد من الخيارات للعملاء بشروط ميسرة ومبالغ تصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

أفضل شركة تمويل شخصي

تعتبر الشركة السعودية للتمويل من افضل مصادر تمويل شخصي من غير البنوك، وفق الأتي:

تعد هذه الشركة من شركات التمويل التي لا تشترط وجود كفيل أو ضامن مع العميل.

مع تقديم عدد من الحلول التأمينية التي تعمل على جذب العميل إلى التعامل معها.

تمنح فترة سداد مرنة قد تصل إلى 60 شهر.

بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض بمبلغ 500 ألف ريال سعودي.

مع التوافق التام لأحكام الشريعة.

كذلك الحصول على معدل ربح ضئيل.

شركة تمويل للتقسيط

يوجد العديد من شركات تمويل التقسيط بالمملكة العربية السعودية والتي تعمل في صدد تمويل المشروعات الصغيرة ومنها

شركة اليسر للإيجار والتمويل والتي تحتل المكانة الأولي في مجال تقسيط السيارات بالمملكة.

وكذلك شركة آجل للخدمات المالية وما تقوم عليه من خدمة الأفراد والشركات في آن واحد وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة.

شركة النايفات للتمويل والتي تقدم عدد من العروض تتفق مع احتياجات العديد من العملاء وتقدم عدد من الحلول التمويلية.

شركة سامبا المالية والتي تعتبر من الشركات المتعددة الجنسيات وتحتل المركز الثاني بين الشركات بسبب ما لها من قيمة تسويقية.

شركات تمويل للمقيمين

تعد خدمة القرض الشخصي بدون كفيل من اهم الخدمات التي تقوم بها شركات التامين بالمملكة للمقيمين على أراضيها، ويكون من تلك الشركات الشركة السعودية للتمويل، فضلا عن عدد من البنوك السعودية التي تعمل على تمكين العميل من الحصول على قروض بدون كفيل مثل كل من بنك الراجحي وبنك التنمية العقارية.