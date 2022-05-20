نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على خطوات سلفة فورية من منصة سلفة قرض شخصي للمواطن السعودي في دقائق في المقال التالي
تزايد البحث عن تمويل الأفراد والقروض الفورية الشخصية ومنذ أيام أعلنت منصة سلفة عن أحدث التمويلات التي تقدمها المنصة وهو القرض الشخصي الفوري بمبلغ 5000 ريال سعودي والذي يبحث عنه العديد من المواطنين لمعرفة كيفية الحصول عليه وشروط الحصول عليه وماهي المنافع العائدة علي المواطن إذا قام بالتقديم على التمويل والقرض الشخصي، ويعتبر هذا التمويل يخضع لأحكام ومعايير الشريعة الإسلامية وضوابطها، وسوف نتعرف على مميزات وشروط الحصول على السلفة الفورية من منصة سلفة من خلال مقالنا.
مزايا سلفة فورية من منصة سلفة
تتميز سلفة المواطن الفورية من منصة سلفة والقرض الشخصي والتمويل المقدم من المنصة بموافقة سريعة بعد التقدم للحصول على سلفة، حيث المنصة تحقق ربحًا صغيرًا جدًا، كما يتم سداد التمويل وفقاً فترة السداد المتفق عليها خلال 6 أشهر، مع الأخذ في الاعتبار أن السداد يتميز بالسهولة والبساطة، كما أن القرض متوافق مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية ويأتي التمويل بأقل هامش ربح، واتضح أن البنوك التي تتعامل مع منصة Advance هو بنك البلاد السعودي، البنك السعودي للاستثمار، اول بنك، بنك الرياض.
شروط الحصول على سلفة فورية للمواطن السعودي
إذا كان المواطن يرغب في الحصول على سلفة أو تمويل شخصي من خلال منصة سلفة السعودية فهناك بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل الحصول على ذلك القرض وتتلخص تلك الشروط في الآتي:
- أن يكون الحد الأدنى للراتب من أجل الحصول على القرض الشخصي بقيمة 4000 آلاف ريال سعودي.
- يجب على المتقدم الراغب في الحصول على السلفة من المنصة سعودي الجنسية مقيم على أرض المملكة العربية السعودية.
- ألا يقل عمر المتقدم على التمويل أو القرض عن 18 عام ولا يزيد عمره عن 60عام.
- يلزم ألا تقل فترة عمل المواطن السعودي لدى إحدى الوظائف في القطاعات الحكومية عن 6 أشهر.
تعرف على خطوات التقديم على قرض فوري للمواطن من منصة سلفة
يجب اتباع بعض الخطوات البسيطة للحصول على سلفة فورية من منصة سلفة والتقديم على تمويل أو قرض شخصي للمواطن في دقائق وتلك الخطوات هي:
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ منصة سلفة.
- تسجيل الدخول إلى حساب جديد والنقر فوق الرمز الموجود في أعلى اليسار ثم الضغط فوق إنشاء حساب، ثم تسجيل رقم هاتفك المحمول، ثم بريدك الإلكتروني.
- كتابة جميع البيانات المطلوبة من رقم الهوية والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور في الحقول المخصصة لها.
- الضغط على قبول الشروط والأحكام.
- تحديد المبلغ المطلوب من 1000 إلى 5000 ريال سعودي.
- استكمال جميع البيانات المطلوبة، وانتظار الموافقة في غضون دقائق من طلبك للحصول على سلفة فورية، ويتم تحويل المبلغ إلى الحساب الشخصي.
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