تمويل عقاري مدعوم وميسر من البنك السعودي للاستثمار، إن البنك السعودي يقدم تمويل عقاري ميسر من خلال التعاون مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، فإن هذا التمويل العقاري عبارة عن تمويل سكني للمواطنين السعوديين المسجلين في الدعم السكني بصندوق التنمية العقارية، حيث أن هؤلاء المواطنين تحققت فيهم شروط وزارة الإسكان السعودية، فسوف يقدم موقع ثقفني الإلكتروني مميزات التمويل العقاري من البنك السعودي للاستثمار، كما أن هناك شروط الحصول علي تمويل عقاري مدعوم وميسر في المملكة العربية السعودية، يمكن لمن يرغب في الاستفادة من هذا التمويل متابعة موقع ثقفني.

تمويل عقاري مدعوم وميسر بالبنك السعودي

يقدم البنك السعودي للاستثمار هذا التمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالمملكة، تصل نسبة دعم صندوق التنمية العقارية إلي 100%، وذلك للمواطنين الذين تصل رواتبهم إلي 14 ألف ريال أو أقل، فإن الصندوق يقوم بتحمل أي أرباح تحسب علي قيمة مبلغ التمويل حتي تصل إلي 500 ألف ريال سعودي، فإن قيمة الحد الأدنى مبلغ التمويل العقاري تكون 250 ألف ريال سعودي، أما أقصي قيمة للتمويل العقاري تصل إلي 7 مليون ريال سعودي، فإن أقل فترة للقيام بسداد قيمة التمويل 5 سنوات وأقصي فترة للقيام بسداد قيمة التمويل هي 25 سنة.

الوثائق المطلوبة للحصول علي التمويل

إن هناك وثائق مطلوبة للحصول علي تمويل عقاري مدعوم وميسر من البنك السعودي للاستثمار، فإن تلك الوثائق المطلوبة تكون كالتالي: