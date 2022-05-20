نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل عقاري مدعوم وميسر من البنك السعودي للاستثمار في المقال التالي
تمويل عقاري مدعوم وميسر من البنك السعودي للاستثمار، إن البنك السعودي يقدم تمويل عقاري ميسر من خلال التعاون مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية، فإن هذا التمويل العقاري عبارة عن تمويل سكني للمواطنين السعوديين المسجلين في الدعم السكني بصندوق التنمية العقارية، حيث أن هؤلاء المواطنين تحققت فيهم شروط وزارة الإسكان السعودية، فسوف يقدم موقع ثقفني الإلكتروني مميزات التمويل العقاري من البنك السعودي للاستثمار، كما أن هناك شروط الحصول علي تمويل عقاري مدعوم وميسر في المملكة العربية السعودية، يمكن لمن يرغب في الاستفادة من هذا التمويل متابعة موقع ثقفني.
تمويل عقاري مدعوم وميسر بالبنك السعودي
يقدم البنك السعودي للاستثمار هذا التمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالمملكة، تصل نسبة دعم صندوق التنمية العقارية إلي 100%، وذلك للمواطنين الذين تصل رواتبهم إلي 14 ألف ريال أو أقل، فإن الصندوق يقوم بتحمل أي أرباح تحسب علي قيمة مبلغ التمويل حتي تصل إلي 500 ألف ريال سعودي، فإن قيمة الحد الأدنى مبلغ التمويل العقاري تكون 250 ألف ريال سعودي، أما أقصي قيمة للتمويل العقاري تصل إلي 7 مليون ريال سعودي، فإن أقل فترة للقيام بسداد قيمة التمويل 5 سنوات وأقصي فترة للقيام بسداد قيمة التمويل هي 25 سنة.
الوثائق المطلوبة للحصول علي التمويل
إن هناك وثائق مطلوبة للحصول علي تمويل عقاري مدعوم وميسر من البنك السعودي للاستثمار، فإن تلك الوثائق المطلوبة تكون كالتالي:
- القيام بتسجيل جميع البيانات المطلوبة من المواطن المستفيد في استمارة طلب التمويل.
- يمتلك المواطن المتقدم للتمويل هوية وطنية سارية ليس منتهية.
- يكون لدي المتقدم خطاب تعريف مستلم من جهة العمل.
- حصول المستفيد من التمويل علي شهادة تعريف للراتب من جهة العمل الخاصة به أو يكون لديه شهادة بقسمة أخر راتب قبل طلب التمويل العقاري.
- إذا كان المتقدم من القوات المسلحة السعودية يقدم صورة من بطاقته الوظيفية توضح الرتبة الوظيفية.
- يكون لدي المواطن كشف حساب بنكي يذكر قيمة راتبه في أخر 3 شهور مع ختمه من البنك الآخر، في حالة كان حسابه مفتوح في بنك آخر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تمويل عقاري مدعوم وميسر من البنك السعودي للاستثمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.