نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على أنواع إجازات العمل بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهدف حملة إعمل بوعي التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، والتنمية الإجتماعية في المملكة العربية السعودية إلى توعية العاملين بالمملكة بكل حقوقهم التي يضمنها لهم قانون العمل بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل في إطلاق بعض المنشورات المشتملة على توعية العمال ببعض هذه الحقوق.

أنواع أجازات العمل

وكانت من ضمن هذه المنشورات منشور يوضح أنواع الأجازات في المملكة العربية السعودية التي يستحقها العامل، وشروط كلٍ منها ومدتها وفقاً لقانون العمل، وكانت كالآتي:

الأجازة السنوية

وهي تختلف مدتها حسب سنوات العمل المتصلة حيث تبدأ ب ٢١ يوماً سنوياً، ثم تصبح ٣٠ يوماً بعد العمل لمدة خمس سنوات متصلة.

لا يجوز التنازل عنها، أو تقاضي تعويض نقدي عنها أثناء الخدمة، ولكن يجوز التعويض عنها بمقابل مادي في حالة ترك العمل، وعدم الإستفادة بها.

يجوز ترحيلها إلى العام التالي بحيث لاتزيد عن ٩٠ يوماً إذا إقتضت مصلحة العمل.

اجازة الأعياد

موعدها في عيد الفطر، وعيد الأضحي.

مدتها أربعة أيام لكل منهما ما لم يعلن غير ذلك.

لا تدخل ضمن الأجازات السنوية، أو المرضية، أو أيام الراحات الأسبوعية.

تابع أنواع إجازات العمل

المناسبات الوطنية

موعدها اليوم الوطني، ويوم التأسيس.

مدتها يوم واحد.

لا يعوض عنها العامل في حال موافقتها يوماً من أيام أجازة الأعياد.

اجازة الوفاة

وتكون في حالة وفاة أحد أقارب العامل من الدرجة الأولى.

مدتها خمسة أيام، إلا في حالة العاملة المسلمة المتوفى عنها زوجها تكون مدتها إلى إنقضاء عدتها أياً كانت مدتها.

اجازة قدوم مولود

مدتها ثلاثة أيام، وللمرأة الحامل تكون مدتها عشرة أسابيع كإجازة وضع.

اجازة إختبارات

مدتها بعدد أيام الإختبارات الفعلية.

يشترط فيها موافقة صاحب العمل على إنتساب العامل للمؤسسة التعليمية.

يشترط تقديم طلب بها قبل موعد الإختبارات ب ١٥ يوماً.

اجازة زواج

مدتها خمسة أيام

يشترط تقديم المستندات التي تثبت هذا الزواج في حالة طلب صاحب العمل ذلك.

اجازة أداء فريضة الحج

مدتها من ١٠ إلى ١٥ يوم.

تمنح مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل.

يشترط مرور سنتين عمل متصلتين قبل المطالبة بها.

اجازة مرضية

تكون مدتها بعدد أيام المرض.

تكون بأجر كامل أول ٣٠ يوماً، ثم بثلاثة أرباع الأجر في الستين يوماً التي تليها، ثم بدون أجر في الثلاثين يوماً التي تليها.

تحسب هذه الأيام متصلة، أو منفصلة بداية من تاريخ أول أجازة مرضية.

حقك قدم له إنتباهك

تحت عنوان حقك قدم له إنتباهك تابعت الوزارة نشر هذه المنشورات الساعية لتوعية العمال بحقوقهم، وستناولها في مقالات أخرى قادمة بإذن الله.