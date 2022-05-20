كيفية حجز وإستخراج تصريح الحج الداخلي عبر رابط مسار الإلكتروني 1443

في الوقت الحالي يبحث الكثير من المواطنين السعوديين، والمقمين بالمملكة العربية السعودية ،عن رابط مسار الإلكتروني لحجاج الداخل ،في ظل إقتراب موعد التسجيل في رحلات الحج عام 1443 ،وذلك في وقت إنتشار العديد من المواقع الغير رسمية ،والتي تقوم بتقديم الكثير من المعلومات غير صحيحة عن الحج داخل المملكة العربية السعودية.

الطريقة المتبعة للتسجيل في رابط مسار الإلكتروني لحجاج الداخل

لكي يمكن التسجيل في رابط مسار الإلكتروني الرسمي لحجاج الداخل ،يجب إتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات هي:

أولا:الدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية .

ثم بعد ذلك سوف يتم ظهر صفحة حجز وإستخراج تصاريح المواطنين ،والمقيمين ،يتم الضغط عليها.

ثم يتم إدخال كافة البيانات المطلوبة ،بطريقة صحيح ،مثل كتابة الأسم بالكامل، رقم الهوية الوطنية ،والبريد الإلكتروني ،ومقر السكن بالمملكة.

وبعد ذلك الضغط علي زر موافق ،سوف يظهر الكثير من الخدمات التي تقدمها وزارة الحج والعمرة ،يتم الضغط علي الخدمة المناسبة.

يتم تحديد منشأة الحج ،التي ترغب في التعاقد معها.

يتطلب التأكيد من رقم الهوية ،عبر إدخال رقم الهاتف الجوال ،سوف يتم إرسال رمز التحقيق ،يجب كتابتة في الخانة المخصصة له.

وأخيرا:سوف يتم تلقي رسالة نصية ،تفيد إنتهاء عملية التسجيل بنجاح.

وبعد الإنتهاء من التسجيل بنجاح ،ومطابقة جميع الشروط والأحكام التي وضعتها وزارة الحج والعمرة السعودية ،سوف يتم تلقي رسالة نصية عبر الهاتف الجوال، تفيد قبول الطلب ،وبعد ذلك يتم إنتظار التصريح .

شروط التسجيل في برنامج مسار الإلكتروني للحج الداخلي

في الوقت الحالي ،لم يقوم وزارة الحج والعمرة السعودية بتحديد شروط التسجيل الرسمية ،لكن هناك بعد المعايير الثابتة ،التي يجب الإلتزام بها ،وهذه المعاير هي: