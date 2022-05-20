نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزكاة والضريبة تكشف عن موديلات السيارات المسموح باستيرادها في السعودية 2022 وأهم الشروط في المقال التالي
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، عن موديلات السيارات المسموح باستيرادها 2022م، والتي لا بد من أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والمقاييس السعودية، بالإضافة إلى معايير اقتصاد الدخول، فيما يأتي ذلك في إطار عمل الهيئة من توضيح أهم الاستفسارات التي تشغل بال العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن السلع والرسوم المفروضة عليها، وهذا ما سوف نستعرضه لكم اليوم بعدما ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على هذا السؤال.
موديلات السيارات المسموح باستيرادها في السعودية 2022
وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأنّ موديلات السيارات المسموح باستيرادها في السعودية 2022، لا تقل سنة الصنع لها عن عام 2017، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، إذ جاء ذلك في رد الهيئة على سؤال أحد المتابعين لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن الموديل المسموح باستيراده وإصدار لوحات خصوصية والرسوم وقيمة الجمارك.
وأوضحت الهيئة أن قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات المستوردة تصل إلى 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن مواصفات المركبات يمكن الاستعلام عنها عبر التواصل مع الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
شروط استيراد المركبات في السعودية 2022
وحدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، شروط استيراد المركبات 2022م، وذلك على النحو التالي:
- عدم تجاوز الموديل خمس سنوات فيما يخص المركبات الصغيرة والحافلات والنقل الخفيف بوزن 3.5 طن وأقل.
- وعدم تجاوز الموديل عشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل أكثر من 3.5 طن، ويحتسب تنازليًّا باستثناء السنة الحالية.
- وللمقيم في المملكة الحق في استيراد سيارة واحدة خصوصي كل ثلاث سنوات ولا يحق له بيعها إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الاستيراد.
- ممنوع استيراد المركبات التي تعرضت للغرق أو لحريق أو انقلاب أو تلف الهيكل وفقًا لنتائج الفحص التي تحصل عليها الجمارك.
- ويُمنع استيراد المركبات التي كانت تُستَعمل أجرة أو سيّارات الشرطة، أو التي تحمل شعارات تتعلّق بالنقل المَدرسي أو ما شابه.
- كما يُمنع استيراد السّيارات المُعدّل مُقوّدها من اليمين إلى اليسار، أو المسروقة، أو المصفحة، أو مركبات النقل للوافدين.
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