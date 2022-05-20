الزكاة والضريبة تكشف عن موديلات السيارات المسموح باستيرادها في السعودية 2022 وأهم الشروط

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، عن موديلات السيارات المسموح باستيرادها 2022م، والتي لا بد من أن تكون مطابقة للشروط والمواصفات والمقاييس السعودية، بالإضافة إلى معايير اقتصاد الدخول، فيما يأتي ذلك في إطار عمل الهيئة من توضيح أهم الاستفسارات التي تشغل بال العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة، بشأن السلع والرسوم المفروضة عليها، وهذا ما سوف نستعرضه لكم اليوم بعدما ردت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على هذا السؤال.

موديلات السيارات المسموح باستيرادها في السعودية 2022

وأفادت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بأنّ موديلات السيارات المسموح باستيرادها في السعودية 2022، لا تقل سنة الصنع لها عن عام 2017، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، إذ جاء ذلك في رد الهيئة على سؤال أحد المتابعين لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بشأن الموديل المسموح باستيراده وإصدار لوحات خصوصية والرسوم وقيمة الجمارك.

وأوضحت الهيئة أن قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات المستوردة تصل إلى 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن مواصفات المركبات يمكن الاستعلام عنها عبر التواصل مع الحساب الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

شروط استيراد المركبات في السعودية 2022

وحدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، شروط استيراد المركبات 2022م، وذلك على النحو التالي: