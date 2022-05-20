نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال من خلال بوابة ابشر وشروط التسجيل في المقال التالي
أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم في عدد من الوظائف في الأمن الدبلوماسي، وسوف نعرض لكم من خلال الأسطر التالية رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وخطوات التقديم فتابعونا.
وظائف الأمن الدبلوماسي 1443
أعلنت الإدارة المركزية للقبول عن فتح باب القبول في عدد من الوظائف في الأمن الدبلوماسي للرجال على رتبة:
- وكيل رقيب.
- عريف.
- جندي أول.
- جندي.وأوضحت الإدارة أن الوظائف متاحة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية.
شروط التقديم على وظائف الأمن الدبلوماسي1443
- يجب أن يكون المتقدم للوظائف المذكورة سعودي الأصل والمنشأ، على أن يتم استثناء من كان مع والديه خلال خدمته للمملكة بالخارج.
- يجب أن يكون المتقدم أن يتمتع بحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
- يشترط ألا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة حكومية.
- يجب ألا يكون قد سبق فصل المتقدم من احد المدارس أو الكليات العسكرية.
- يجب ألا يكون المتقدم متزوجا من غير سعودية.
- يشترط على المتقدم أن يكون لائقا بشكل طبي وأن يتناسب وزنه مع طوله تبعا للوائح الطبية.
- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل علمي يتناسب مع الوظيفة المتقدم لها.
رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال
أوضحت الإدارة المركزية للقبول والتسجيل أنه سوف يتم البدء في تلقي الطلبات الخاصة بالقبول في وظائف الأمن الدبلوماسي بداية من يوم غد السبت 20 شوال 1443 الموافق 21 مايو 2022 الساعة العاشرة صباحا، على أن ينتهي التقديم يوم الخميس الموافق 25 شوال 1443، الموافق 26 مايو 2022 الساعة العاشرة صباحا.
كما أشارت الإدارة أنه لن يتم النظر في الطلبات التي يتم تقديمها بعد الموعد المعلن عنه، على أن يكون التقديم عبر أبشر وظائف، وأكدت الإدارة انه يجب توخي الدقة خلال تعبئة البيانات المطلوبة، حيث لن يتم النظر إلى البيانات الغير صحيحة التي لا تتطابق مع المعلومات المسجلة في أبشر.
وبهذا نكون قد قمنا معكم بتوضيح كل ما يهمكم عن التسجيل في وظائف الأمن الدبلوماسي وشروط التقديم بها وكذلك الرابط الخاص بالتقديم في الوظائف المعلن عنها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال من خلال بوابة ابشر وشروط التسجيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.