برنامج حساب المواطن يوضح خطوات إضافة مولود جديد كتابع

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عمر شويل - جدة يواصل برنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، رده على استفسارات المستفيدين، إذ يوضح خطوات إضافة مولود جديد كتابع، ليتم صرف مبلغ من المال له من خلال الحساب البنكي للمستحق، وذلك في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فيما يأتي ذلك في إطار دعم الأسر والفئات الفقيرة في المجتمع السعودي، تنفيذًا لرؤية المملكة 2030م، التي تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع الأسر.

برنامج حساب المواطن يوضح خطوات إضافة مولود جديد

ورد برنامج حساب المواطن على سؤال أحد المتابعين لحساب خدمة المستفيدين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بشأن كيفية إضافة مولود جديد كتابع لحساب المستفيد الأول، إذ أكد البرنامج أنه من الممكن إضافة المولود عن طريق البوابة الإلكترونية للبرناممج باتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني لحساب المواطن من خلال حساب المستفيد الأول. الدخول إلى تفاصيل الطلب. والدخول إلى بيانات التابعين. وإضافة التابعين. النّقر على إضافة، ثم حفظ.

نتائج الأهلية للدورة 55

وأعلن برنامج حساب المواطن إصدار نتائج الأهلية للدورة 55 الخاصة بشهر يونيو 2022م، مؤكدًا أنه من الممكن التّحقق من الأهلية عن طريق الدخول إلى البوابة الإلكترونية للبرنامج والقيام بعدد من الخطوات للتأكد من الأحقية في الحصول على الدعم المخصص لهذا الشهر، كما يمكن تقديم اعتراض أونلاين من خلال البوابة في حالة عدم الاستحقاق ليتم دراستها وإبلاغ المستفيد من البرنامج بما جرى التوصل إليه.

صدرت نتائج الأهلية للدورة 55 (شهر يونيو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/qLfk1Ejqpz — حساب المواطن (@citizenaccount) صدرت نتائج الأهلية للدورة 55 (شهر يونيو 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي:https://t.co/UeLnAE9Zye pic.twitter.com/qLfk1Ejqpz — حساب المواطن (@citizenaccount) May 19, 2022

تفاصيل الدفعة رقم 54

وأوضح حساب المواطن أنه جرى إيداع مليار و800 مليون ريال سعودي في حسابات المستفيدين عبر البنوك المختلفة، وذلك لشهر مايو 2022م، إذ بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق 10 ملايين و200 ألف مستحق أساسي وتابع، بنسبة 76%، وقد بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1065 ريالاً سعوديًّا، وعن التعويضات المقررة بأثر رجعي، أوضح البرنامج أن إجمالي الخاص بالدفعة السابقة بلغ نحو 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تم دفعه للمستفيدين منذ انطلاقة البرنامج في شهر ديسمبر 2017م، أكثر من 118 مليار ريال، منها مليار و27 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ووصل عدد أرباب الأسر أكثر من مليون و900 ألف رب أسرة بنسبة 94%، بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وعدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 124 ألف مستفيد، بنسبة 6% من إجمالي المستفيدين، ونسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربَّات الأسر فبلغت نسبتهن 8%، ونسبة الإناث المستقلات 44%، والذكور المستقلون 56%، كما حصل 83% من إجمالي المستقلين على الاستحقاق الكامل، وحصل 17% على الاستحقاقين الجزئي والأدنى.

شروط استحقاق دعم المواطن

وحدّد برنامج حساب المواطن في المملكة، عددًا من الشروط لاستحاق الدعم الشهري، ومنها: