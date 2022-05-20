نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال وظائف الأمن الدبلوماسي عبر jobs.sa هنا الشروط وموعد التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال من خلال منصة أبشر توظيف الأمن الدبلوماسي، ورابط تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال أصبح من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث الشهير جوجل، فقد أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي عن فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية على الرتب التالية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي).

وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 للرجال يبحث عنها الكثير من الشباب للتسجيل فيها، ومن المقرر أن يتم التسجيل إلكترونياً من خلال رابط أبشر للتوظيف الأمن الدبلوماسي، لذلك يجب على من يرغب في التسجيل سرعة التقديم في الموعد المحدد، مع ضرورة تجهيز كافة المستندات الثبوتية المطلوبة للتسجيل، وكذلك إدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

أبشر توظيف الأمن الدبلوماسي هو الرابط الذي يتم من خلاله التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي، وقد وضعت الوزارة كافة الشروط والضوابط اللازمة لاختيار أفضل العناصر من الناحية العلمية والبدنية، ويجب على المتقدمين قراءة الشروط جيداً قبل الشروع في التسجيل، مع إرفاق كافة المستندات الثبوتية اللازمة لقبول طلب التسجيل، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وعبر موقع ثقفني المتميز رابط وشروط الأمن الدبلوماسي، وكذلك طريقة وموعد التسجيل عبر jobs.sa.

تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال

أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن متى يفتح تقديم الأمن الدبلوماسي 1443 رجال، وسوف يتم التعيين على الرتب التالية (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) في مختلف مناطق المملكة وفق الشروط والضوابط الموضوعة.

رابط تقديم القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي 1443

كما ذكرنا لكم في صدر هذا المقال أن التسجيل في وظائف القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي إلكترونياً عبر رابط أبشر للتوظيف. وذلك بالدخول على الرابط والنقر على أيقونة “الوظائف المتاحة”. ثم اختيار وظائف الأمن الدبلوماسي للرجال 1443. وإدخال كافة البيانات والمستندات المطلوبة والضغط على تسجيل. وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل يتم طباعة استمارة التسجيل الإلكترونية.

شروط الأمن الدبلوماسي للرجال 1443 الخاصة بالمؤهل

شروط وظائف الأمن الدبلوماسي 1443 رجال

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده في الخارج أثناء خدمته للمملكة. حسن السير والسلوك وليس محكوم عليه في قضايا مخلة بالشرف والاعتبار. اجتياز كافة إجراءات واختبارات القبول المطلوبة. ألا يكون المتقدم متزوج من غير سعودية. تناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية. ألا يكون موظف في أي جهة حكومية. ألا يكون قد سبق له التعيين في أي وظيفة عسكرية أو قد أنهيت خدمته من أحد الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية. توفر المؤهل المطلوب للوظيفة والتصديق عليه من جهات الاختصاص.

موعد التسجيل عبر jobs.sa

من المقرر أن يبدأ التسجيل من يوم السبت 20\10\1443 الموافق 21\05\2022. ويستمر التقديم حتى يوم الخميس بتاريخ 25\10\1443 الموافق 26\05\2022.