كيفية بدء التسجيل في أبشر مستخدم جديد وتوثيق الحساب

هو التطبيق الأهم والشامل من خلال إتاحة الاستفادة من الخدمات الحكومية المتنوعة أبشر هو كذلك موقع متوفر على الأنترنت يسمح بإنجاز خدمات مختلفة للأفراد من خلال بوابة أبشر المدشنة من قبل وزارة الداخلية في المملكة العربية لسعودية، الموقع الخاص لأبشر متاح للأفراد من خلال تقديم خدماته إلكتروناً وسوف يتعين فتح تسجيل جديد في أبشر سواء كان الراعب بالوصول للخدمات مواطن سعودي او مقيم أجنبي، وما نسلط الضوء عليه هو كيفية بدء التسجيل في أبشر مستخدم جديد.

ما هو أبشر أفراد

أهداف التسجيل في أبشر أفراد هو استخدام خدمات مختلفة مرتبطة بكل القطاعات بالمملكة العربية السعودية، اسمح لنفسك بإلقاء نظرة لما يتعلق بخدمات تسجيل أبشر جديد للمقيمين الذي يتطلب رقم الإقامة او للمواطنين برقم الهوية عبر بوابة ابشر افراد وهي www.absher.sa/wps/portal/individuals وهو أحد أول الخطوات لكي يكون الأفراد يتعاملون مع مختلف الخدمات بكل سهولة حسب الخدمات المسموحة والمتوفرة مالم تكن مصنفة للإنجاز الحضوري.

موضوعنا يتضمن تفاصيل مهمة تساعد الأفراد بإنشاء حساب جديد على موقع أبشر بإستخدام رقم الهوية الوطني.

تسجيل الدخول إلى موقع أبشر ثم إختيار أفراد من الأيقونات باللون الأخضر. تمرير المؤشر للأسفل للوصول الى خيار مستخدم جديد والضغط عليه تعبئة جميع الخانات بالمعلومات المطلوبة منك والتأكد من إنشاء اسم مستخدم باللغة الإنجليزية إستلام رمز تحقق ضمن رسالة نصية قصيرة وهذا لغرض التوثيق والتأكيد عبر إعادة ادخال الرمز المذكور. لإتمام إنشاء الحساب لأول مرة في ابشر افراد وبمجرد كتابة رمز التحقق السابق يقوم الفرد بالضغط على تسجيل

سوف يتمكن الأفراد بإجراء تفعيل حساب أبشر وهو مطلوب بمجرد إنشاء حساب مستخدم جديد،

التفعيل اللازم ليس بالأمر الصعب وهناك قنوات رقمية تسمح لمن يمتلك حساب بالفعل تطبيق مجموعة من الخطوات في إطار إجراءات متبعة هدفها تفعيل حساب أبشر للأفراد وهذا يكون عن طريق جهاز البصمة بالإضافة لتفعيل الحساب في ابشر عن طريق جهاز الخدمة الذاتية.

خطوات لـ تفعيل أبشر مستخدم جديد من خلال جهاز قارئ البصمة