الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية وزارة الصحة وخطوات التقديم

الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية التي اتاحتها وزارة الصحة من خلال موقع الإلكتروني لتسهيل الاستعلام عن الإجازات او غيرها من خدمات اخرى، وذلك عبر منصة صحة التي أطلقتها لجميع العاملين في المهن الصحية في المملكة العربية السعودية، تتيح خدمة الإجازة المرضية للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية للمرضى، وذلك بالتحقق من بيانات المرضى والأطباء والمنشآت الصحية، وموثوقية مصدرها المعتمد من خلال دليل المستخدم، ومنصة صحة تخدم الأفراد من مواطنين ومقيمين من خلال أنجاز المعاملات الصحية الخاصة بالفرد بشكل دقيق وسريع.

وتتيح للفرد الوصول إلى جميع الخدمات المقدمة من مختلف الجهات والمؤسسات الصحية في المملكة، ويتم التسجيل في الإجازات المرضية إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي مع طباعتها للتقديم، وبحسب قانون العمل فأن العامل في المهن الصحية يستحق إجازة مرضية بأجر كامل عن ثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن 60 يوماً ودون أجر عن 30 يوماً التي تلي السنة الواحدة.

الاستعلام عن الإجازات المرضية برقم الهوية

تتيح هذه الخدمة كذلك للمستخدمين إمكانية الوصول إلى الإجازات المرضية إلكترونيًا، وإمكانية تحديد مدة الإجازات ومعرفة الموافقة عليها من عدم الموافقة:

الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة صحة. يتم الضغط على خيار الخدمات. الضغط على خيار الإجازات المرضية. إدخال رقم الهوية الخاص ورمز الخدمة. ثم النقر على زر الاستعلام.

وخطوات التقديم على إجازة مرضية وزارة الصحة

يجب إنشاء حساب في منصة صحة هو الخطوة الأولى من خطوات الحصول على أي خدمة، وبعد ذلك يمكن التقديم للحصول على الإجازة وفقا لضوابط وزارة الصحة:

الدخول على موقع منصة صحة. ثم اختيار خدمة التقارير الطبية ثم اختيار الخدمة الفرعية الخاصة بالإجازات المرضية. أدخال البيانات الخاصة بالمتقدم والتحقق منها واسترجاعها إلكترونياً من خلال وزارة الداخلية. يتم أدخال بيانات الإجازة المرضية بحسب توصية الطبيب. يقدم الطلب للمراجعة ثم يراجع المدقق الطلب ويوافق عليه. إرسال رسالة نصية للمريض تتيح له طباعة الإجازة الخاصة به.

خطوات طباعة إجازة مرضية