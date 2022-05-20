نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في العمل المرن والشروط المطلوبة والفئات المستهدفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث نحو طريقة التسجيل في العمل المرن 2022 كما أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة منصة تسمى “منصة العمل المرن” لمساعدة المؤسسات والشركات في المملكة في العثور على وظائف.

بالإضافة إلى ذلك تقوم المملكة بتوفير للمواطنين السعوديين إضافة خدمة جديدة إلى الخدمة المميزة، بما أن المملكة العربية السعودية تعمل على معالجة البطالة، فإن المنصة تتماشى مع رؤية المملكة 2030، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل نحو طريقة التسجيل في العمل المرن 2022.

طريقة التسجيل في العمل المرن

تعتبر منصة العمل المرن من أهم المنصات التي تعمل، ويتم التسجيل على هذه المنصة إلكترونيًا حيث تتيح منصة العمل المرن للعاملين للتواصل مع الشركات التي لديها وظائف شاغرة، نتحقق من الخطوات يجب على الأفراد إتباعها للتسجيل في هذه المنصة:

أولاً يقوم المستخدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة العمل.

حدد رمز الباحث عن عمل المدرج ضمن الخيارات الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

ثم انقر فوق علامة التبويب “الانضمام الآن” الموجودة في الجزء السفلي من الصفحة الرئيسية للمنصة.

يقوم المستخدم بعد ذلك بإدخال اسمه الكامل وعنوان بريده الإلكتروني بالإضافة إلى رقم الهاتف.

ثم يتم تحديد المدينة التي تريد العمل بها والقائمة كالتالي: “الرياض ، المدينة المنورة ، مكة ، تبوك ، جدة ، الطائف ، الدمام ، القصيم ، حائل ، أبها ، الأحساء ، نجران”.

يجب على المستخدم إدخال عمره بشكل صحيح.

ثم يتم تحديد الفترة ووقت العمل الذين يريد المستخدم العمل فيهما.

أخيرًا بعد اتباع جميع الإجراءات السابقة انقر فوق أيقونة إرسال.

أهم المعلومات عن منصة العمل المرن

أطلقت وزارة الموارد البشرية منصة عمل مرنة تهدف إلى مساعدة الشباب في المملكة في العثور على الوظائف التي تناسبهم بناءً على مهاراتهم وخبراتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المنصة تتميز بكونها تتيح للمستخدم تحديد عدد الساعات التي يستطيع العمل فيها، و ثم يسهل عملية الاتفاق بين الموظف وصاحب العمل على تحديد أجره الشهري حسب ساعات العمل التي يحددها، كما يمكن الموظف من تحديد الأجر بما يتناسب مع الاحتياجات والمتطلبات.

ما هي وظائف منصة العمل المرن

وظيفة موارد بشرية.

وظيفة مدير مبيعات.

وظيفة خدمات برمجية.

وظيفة العمل ضمن المعارض والفعاليات.

وظيفة مندوب مبيعات.

وظيفة مصمم جرافيك.

شروط التسجيل في منصة العمل المرن

لا يجوز أن يزيد عدد ساعات العمل التي يرغب الموظف في العمل فيها عن الساعات المحددة للعمل في الشركة أو المؤسسة.

الشركات أو المصانع التي بها وظائف شاغرة مطلوبة لحماية المتقدمين الذين يتقدمون للحصول عليها.

على هذه المنصة يجب كتابة عقد عمل المرشح مع الشركة، متضمنًا عدد ساعات العمل والراتب المتفق عليه بين الموظف وصاحب العمل.

لا تستطيع الشركة إجبار الموظف على العمل ساعات أكثر من تلك المحددة في العقد المبرم بين الشركة والموظف

الفئات المستهدفة عبر منصة العمل المرن

الموظفون في القطاع العام والقطاع الخاص.

أصحاب المعاشات.

العاطلون عن العمل.

طلاب الجامعات والثانوية والمراكز الصناعية.

مميزات برنامج العمل المرن

يساعد على تحسين الوضع المالي للفرد حيث يمكنه العمل في أكثر من شركة.

نسعى جاهدين لإيجاد أفضل حل لمشاكل العمل المتمثلة في قلة القدرات المختلفة في الشركات والمؤسسات في المملكة العربية السعودية.

تخفيف ضغوط العمل وكسر الحواجز التي تحول دون تكرار الروتين.

يساعد على اكتساب الخبرة التي يكتسبها الأفراد في مجال عملهم.

رابط التسجيل والتقديم في منصة العمل المرن

أطلقت وزارة الموارد البشرية في السعودية رابطًا إلكتروني لمنصة عمل مرن كما يمكن من خلالها للشباب السعودي الوصول وبدء البحث عن وظائف في أكبر الشركات والمؤسسات في المملكة، وكذلك أصحاب العمل الذين يمكنهم العثور على له كادر جديد من القوى العاملة من أجل زيادة الإنتاج، يتطلب التسجيل تعبئة بيانات مقدم الطلب بشكل صحيح مع جميع خبراته ومهاراته في مجال العمل.