خطوات تجديد بطاقة الراجحي من الصراف الآلي ورسوم التجديد

في الآونة الأخيرة زادت عمليات البحث نحو تجديد بطاقة الراجحي مدى والائتمانية من أجهزة الخدمة الذاتية لذلك يعد مصرف الراجحي من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية حيث يقدم العديد من الخدمات المصرفية التي تتميز بالامتثال مبادئ وأنظمة الشريعة الإسلامية، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل بالخطوات عن تجديد بطاقة الراجحي مدى والائتمانية من أجهزة الخدمة الذاتية.

خطوات تجديد بطاقة الراجحي من الصراف الآلي

اذهب إلى أحد فروع أجهزة الصراف الآلي.

أدخل بطاقة الخصم منتهية الصلاحية في المكان المخصص.

اكتب كلمة المرور المكونة من 4 أرقام.

حدد خيار طباعة بطاقة الصراف الآلي من القائمة التي تظهر.

اختر الخدمة المطلوبة: استبدال البطاقة أو تجديدها.

سترى رسالة مفادها أن رسوم الخدمة مجانية.

ستتلقى رسالة على هاتفك المحمول المعتمد بها رمز تحقق مكون من ستة أرقام.

سترى رسالة تنتظر حتى 5 دقائق.

بعد الانتهاء من معالجة البيانات وإعداد البطاقة، راقب حركة المخرج الثاني من مخارج الصراف الآلي، حيث سيتم إصدار بطاقة جديدة لك.

أعد إدخال بطاقة جديدة في مكان أمين الصندوق للتفعيل.

انقر فوق زر التأكيد.

ستصلك رسالة على جوالك برمز سري جديد.

أدخل كلمة مرور جديدة.

ستظهر رسالة ناجحة، مع خيار تغيير كلمة المرور الخاصة بك مرة أخرى.

طريقة الحصول على بطاقة راجحي جديدة من جهاز الخدمة الذاتية

انتقل إلى أحد أجهزة الخدمة الذاتية.

اختر طباعة بطاقة الراجحي مدى الخاصة بك.

اختر خيار بطاقة الائتمان.

أدخل رقم الحساب الحالي الذي تريد طباعة البطاقة له.

انقر فوق تأكيد.

يجب عليك تقديم بطاقة الهوية أو رقم الإقامة.

ثم انقر فوق زر التأكيد.

سيتم إرسال رسالة إلى هاتفك المحمول تحتوي على رمز التحقق المكون من 4 إلى 6 أرقام.

بعد إدخال الرقم انقر فوق “تأكيد”.

سيُطلب منك اختيار الاسم الذي سيظهر على البطاقة.

الآن تأتي خطوة التحقق من بصمة الإصبع عن طريق وضع إصبع السبابة الأيمن على موقع بصمة الإصبع.

ستظهر صفحة تأكيد الرسوم مع العلم أن رسوم العميل الجديد ستكون مجانية وأن المشترك الحالي الذي يريد التجديد هو 30 ريالًا.

تطلب منك الآلة الانتظار لمدة 3-5 دقائق.

ستظهر البطاقة من الحقل الثاني على الجهاز.

أعد البطاقة إلى جهاز الصراف الآلي.

اختر أي خدمة من القائمة الرئيسية.

عند إجراء أول معاملة لك باستخدام بطاقة جديدة ، سيتم إرسال رسالة تنشيط إلى هاتفك.

أدخل رمز التفعيل انقر فوق تأكيد.

سيُطلب منك إدخال كلمة مرور جديدة.

هذا يجعل البطاقة جاهزة للاستخدام.

مزايا جهاز صراف الراجحي الآلي

أضف مستفيد.

احصل على الايبان.

تحويل الأموال محليًا ودوليًا.

اطبع ملخصًا كشف حسابك المصرفي.

تحديث رقم الهاتف المحمول.

استعلام عن الرصيد.

طباعة وتجديد بطاقات الصراف الآلي الخاصة بك.

رسوم بطاقة الراجحي الائتمانية

يقدم الراجحي نوعين من البطاقات، الأول خاص بالسحب من أجهزة الصراف الآلي، وشرحنا كيفية تحديثه في الفقرة السابقة. والثاني بطاقة ائتمان تستخدم لشراء البضائع وإجراء عمليات شراء في المتاجر الإلكترونية.

رسوم خدمات بطاقات الراجحي الائتمانية

الإصدار السنوي للبطاقة 320.

تجديد البطاقة الأساسية 372.

تجديد البطاقة للسنة الرابعة 298.

إصدار بطاقة إضافية 183

تجديد بطاقة إضافية 154.

إصدار بديل 25.

رسوم اعتراض خاطئ 30.

سحب نقدي من صراف آلي 19.5.

السحب النقدي من صرافات أخرى 28.5.

خدمات العمليات الدولية 1.6% للفيزا / 1.5 % ماستركارد.

برنامج مكافأة من بنك الراجحي

أطلق مصرف الراجحي برنامج نقاطي لتشجيع عملائها الكرام من خلال تجميع النقاط لكل معاملة مصرفية، سواء كان ذلك من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول.

طريقة الاشتراك في البرنامج؟

بعد انضمامك إلى عائلة مصرف الراجحي وتفعيل حسابك، يمكنك استخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى موقع “مكافأة” وعرض نقاطك.

طرق الاستفادة من النقاط