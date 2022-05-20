نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2022 بالرقم الامتحاني من موقع وزارة التربية العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الثالث المتوسط يتزايد البحث عنها من قبل أعداد كبيرة داخل العراق، حيث من المفترض أن تعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة، وقد أضافت بعض المصادر داخل وزارة التعليم العراقية أن الطلاب انتهوا من خوض الإختبارات بكل سلام، بعدما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تفشي الفيروس المستحدث، حفاظا على سلامة الجميع من طلبة ومراقبين، وأنه بالفعل بدأت أعمال الكنترول والتي تتلخص في التصحيح والرصد بالإضافة إلى مراجعة النتائج، تابعونا لمعرفة المزيد حول نتائج الثالث المتوسط.

نتائج الثالث المتوسط

مع قرب ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط قامت الوزارة بالإعلان عن نسب نجاح مبشرة للغاية، كما أضافت بعض المصادر المسئولة داخلها أنه قد تم إجراء كافة الاختبارات ضمن الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها، حيث كان الجميع ملتزم للغاية مما سهل من خوض الإختبارات دون أي مشاكل تذكر، وبمجرد انتهاء الطلبة من اليوم الأخير من الاختبارات الخاصة بهم، بدأت عمليات التصحيح من قبل المختصين في هذا الشأن.

كما أن الوزارة أكدت على أن عمليات التصحيح تتم بمنتهى الحيادية، ثم تجرى عمليات رصد العلامات الخاصة بالطلبة ومن ثم مراجعتها، حتى التأكد من العلامات الموجودة حتى لا تعطي أي فرصة أو مجال للخطأ، خاصة وأن تلك المرحلة تعد من المراحل التعليمية المهمة جدا في حياة الشخص، حيث يتم من خلال الانتقال لمرحلة أخرى هامة في مستقبله التعليمي، مما يؤثر بشكل كبير على المستقبل المهني الخاص به.

رابط نتائج الثالث المتوسط

أشارت وزارة التعليم العراقية على أن عملية الاستعلام عن النتائج يمكن إجراؤها بكل سهولة الآن، ويمكن القيام بذلك بعد أن يتم مراجعة كافة النتائج والتأكد من مصداقيتها، ثم تأتي مرحلة اعتمادها من قبل المسئولين داخل الوزارة، بمجرد الاعتماد الرسمي للنتائج يتم رفعها على المواقع الإلكترونية الرسمية.

تقوم الوزارة بإتاحة الرابط الخاص بإعلان النتيجة، ويجب الإشارة إلى أن النتائج قد ظهرت بالفعل داخل مجموعة من محافظات العراق، والتي من أبرزها ما يلي: