5000 ريال جائزة عند المشاركة في مسابقة بنك البلاد

بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية من أقدم وأعرق البنوك الإسلامية بالمملكة العربية السعودية كما يقدم بنك البلاد دائما كل ما هت جديد من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء السعوديين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية واليوم يقدم بنك البلاد مسابقة يحصل من خلالها الفائز 5000 ريال سعودي وتكون تلك المسابقة من خلال حساب تويتر لبنك البلاد بالسعودية.

5000 ريال جائزة المسابقة بنك البلاد

يقدم بنك البلاد مسابقة من خلال حساب تويتر الخاص ببنك البلاد بالسعودية مسابقة يحصل من خلالها الفائز علل جائزة بقيمة مالية ربما تصل إلى 5000 ريال سعودي ولكن هناك بعض الشروط التى لابد من توافرها وهو ما سوف نوضحة من خلال السطور القليلة القادمة وهي كالآتي

مسابقة بنك البلاد بالسعودية تبدأ من يوم 19 مايو لعام 2022 م وتنتهي في 23 مايو لعام 2022م. سوف يتم الإعلان عن الفائزين في مسابقة بنك البلاد في يوم 24 مايو لعام 2022م.

للدخول في السحب يجب الآتي

حدد بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية مجموعة من النقاط التى لابد من إتباعها من أجل الدخول في السحب وتتمثل تلك النقاط في الآتي

لابد أن يكون للمتقدم حساب تويتر. متابعة حساب بنك البلاد على تويتر. ثم إعادة نشر التغريدة الخاصة بحساب بنك البلاد. بعد ذلك يتم وضع إعجاب على التغريدة الخاصة بالمسابقة.

إجراءات مسابقة بنك البلاد بالسعودية

لقد أوضح بنك البلاد بالمملكة العربية السعودية خطوات إتمام إجراءات المسابقة والتى من خلالها يحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة مالية ربما تصل إلى خمسة آلاف ريال سعودي كحد أقصى ومن بين تلك الإجراءات ما يلي