قرض إعادة التمويل من بنك البلاد السعودي يصل إلي 2 مليون ريال تعّرف علي التفاصيل

قرض إعادة التمويل من بنك البلاد السعودي هو أحد أهم المنتجات التمويلية المقدمة من بنك البلاد السعودي والذي يمكّن العملاء من الحصول علي تمويل جديد أثناء التمويل الحالي, ويكون هذا التمويل بقيمة أكبر وفترات سداد جديدة. ويمكن لهذا المنتج مساعدة العملاء لتغطية ألتزاماتهم وسط الكثير من الضغوطات التي من أهمها سداد أقساط عقد تمويلي قديم. ويعد بنك البلاد هو احد اهم البنوك بالمملكة العربية السعودية بل ومن أعرقها, حيث يسعى دائما البنك لتقديم العديد من الحلول التمويلية التي تناسب كافة العملاء وظروفهم المختلفة وذلك من خلال المنتجات التمويلية المختلفة. ومن أهم هذه التمويلات منتج تمويل العقاري حتي لو كان الراتب أقل من 3,000 آلاف ريال سعودي, وكذلك تطرق البنك لتقديم منتج التمويلي الخاص بسداد المديونية عن العميل بقيمة تمويل يصل إلي 2 مليون ريال سعودي. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل قرض إعادة التمويل من بنك البلاد خلال السطور القليلة القادمة في هذا المقال.

مميزات قرض إعادة التمويل من بنك البلاد السعودي

أوضح بنك البلاد السعودي أنه يمكن الحصول علي المميزات الهامة عند التقديم للحصول علي قرض إعادة التمويل وهي كالتالي:

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلن المسؤولون بالبنك.

التمويل كبير جداً يصل غلي 2 مليون ريال سعودي.

التمويل متاح بأقساط شهرية مريحة جداً.

الأقساط الشهرية تصل إلي 60 شهراً.

إمكانية شراء أسهم شركات معتمدة لدي البنك.

إمكانية القيام بتأجيل قسط شهري من كل عام حتي خمسة أقساط لفترة التمويل كاملة.

التمويل متاح بدون كفيل.

إمكانية السداد المبكر لباقي أقساط التمويل.

تمويل متاح للمتقاعدين.

السرعة العالية في إنهاء الإجراءات.

التمويل متاح للسعوديين والمقيمين بالمملكة.

الشروط الواجب توافرها لدي العميل للحصول علي القرض

يمكن الحصول علي التمويل بعد تحقق الشروط التالية:

ألا يقل سداد القرض السابق أو العقد السابق عن 20% من إجمالي التمويل.

الانتظام في السداد للتعاقد القديم وعدم وجود أي متغيرات.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل السعودي عن 3000 آلاف ريال شهرياً.

ألا يقل الراتب الشهري للعميل المقيم الغير السعودي عن 3,500 آلاف ريال شهرياً.

أن يعمل العميل لدى أي شركة أو جهة معتمدة بنك البلاد.

ويمكن القيام بالحصول علي التمويل وإتمام التعاقد بالتكرم بزيارة أحد فروع البنك الموجودة مختلف أنحاء المملكة.