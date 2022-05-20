التسجيل في التعداد السكاني بالهيئة العامة للإحصاء

التسجيل في التعداد السكاني، يعد الاستعلام عن طريقة المشاركة في التعداد السكاني هو واحداً من الاستعلامات الإلكترونية الهامة في المملكة العربية السعودية من جانب العديد من المواطنين، وتعمل الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية علي استقبال الكثير من الطلبات التي تخص الانضمام للعمل لإجراءات التعداد السكاني بالسعودية، حيث قد تم البدء من جانب الهيئة علي العمل على إعداد مشروع التعداد السكاني المعد جديداً والذي يتطلب إدراج عدد كبير من العمالة من أجل تغطية جميع المناطق داخل السعودية، ويتم التسجيل وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في هذا المشروع حتي يتم قبول التقديم، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في التعداد السكاني.

التسجيل في التعداد السكاني بالسعودية

يتم التسجيل في التعداد السكاني بشكل إلكتروني من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تم توضيحها من جانب الهيئة العامة للإحصاء علي النحو التالي:

يجب الدخول مباشرة إلى منصة التسجيل التالية: منصة التعداد.

يجب النقر على تبويب الدخول عبر منصة النفاذ الوطني.

يتم تحميل الصفحة التي تخص الولوج بواسطة النفاذ الوطني.

تسجيل رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص باسم المستخدم.

تسجيل كلمة المرور المسجل في حساب خدمات أبشر.

الضغط على تبويب تسجيل الدخول.

يجب إدراج رمز التحقق في المكان المحدد لذلك.

ثم التوجه للنقر علي متابعة للتسجيل الخاص بالأفراد المتعاونين بالإحصاء.

تسجيل أي بيانات تطلبها المنصة بشكل صحيح ثم النقر علي إتمام الطلب.

شروط المشاركة في التعداد السكاني

يتم المشاركة في أعمال التعداد السكاني وفق بعض الشروط التي يجب توافرها في جميع المتقدمين الراغبين في المشاركة، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: