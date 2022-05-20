نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول الضمان المطور منصة الدعم والحماية الاجتماعية في المقال التالي
تسجيل دخول الضمان المطور، حيث عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين من أجل الحصول على الخدمات التي يوفرها نظام الضمان الجديد بواسطة منصة الحماية والدعم المجتمعي الذي تم تدشينها من جانب الوزارة لتصبح المنصة الرسمية المهلة لخدمات نظام الضمان المطور الجديد، وتعد هذه المنصة هي الوحيدة التي تعمل علي خدمة المستفيدين القدامي والجدد بالنظام، وتعمل المنصة أيضاً علي نقل الأفراد والمستفيدون المؤهلين الحاليين للانضمام للمنصة الجديدة من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها بالمنصة، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول الضمان المطور.
تسجيل دخول الضمان المطور
يستطيع جميع المواطنين تسجيل دخول الضمان المطور بواسطة منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعمل هذه المنصة في نفس الوقت بالتزامن مع المنصة الوزارة للضمان الحالية، ويتم النقل التدريجي لهذه المنصة الجديدة وفق رؤية الوزارة حتي يتم وقف العمل بالمنصة، وينتقل جميع المستفيدين بالضمان الاجتماعي لمنصة الدعم والحماية، علي أن يتم تسجيل دخول حساب المستخدم بواسطة اتباع الخطوات الآتية:
- يجب الدخول لمنصة منصة الدعم والحماية الاجتماعية من الرابط التالي/ تسجيل دخول.
- يجب إدراج اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك أو إدخال رقم الهوية الوطنية.
- تطلب المنصة إدخال كلمة المرور في المكان المحدد لذلك.
- إدخال الرمز المرئي كما هو موضح في الصورة.
- ثم النقر علي تبويب (تسجيل الدخول).
شروط التقديم بالضمان الجديد
يستطيع المواطن السعودي أي كان المواطن رب أسرة أو مستقلًا، أن يستفيد من الضمان الاجتماعي الجديد ويقوم بالتقديم به ولكم بعد توافر شروط التسجيل التالية وفق النظام الجديد:
- أن يكون الشخص الراغب في الحصول علي الدعم سعودي الجنسية، مع استثناء هذه الفئات، وهي:
- السيدة الغير سعودية التي تعد متزوجة من مواطن سعودي.
- المرأة الأرملة أو المطلقة التي لا تحمل الجنسية السعودية ولكن لها أبناء سعوديين.
- في حالة وجود أبناء من الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج لا يحمل الجنسية السعودية فيجوز لها الحصول علي الدعم.
- الأفراد من ذوي الإعاقة، والأفراد الأيتام، والأرامل من ذوي الأيتام الذين يحملون بطاقات تنقل.
- يشترط أن يكون المستفيد من المقيمين بشكل دائم ومستمر داخل المملكة العربية السعودية.
- يتطلب الأمر أن يقل الدخل الشخصي المحتسب عن الحد الأدنى الخاص بمعاش الضمان الاجتماعي.
- يجب أن تتطابق الشروط والمعايير التي تحددها الوزارة بشأن امتلاك الثروة وطريقة استخدامها.
- تقديم كافة المتطلبات الخاصة بالتقديم في الضمان مثل متطلبات التعليم والصحة والخدمة المجتمعية وغيرها.
- من حق الأسر أن اختيار العائل الخاص بها في حالة عجز أو مرض العائل أو انتهاء الأهلية الخاصة به، علي أن يكون الفرد العائل باختيار جميع الأفراد.
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