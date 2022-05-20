تسجيل دخول الضمان المطور منصة الدعم والحماية الاجتماعية

تسجيل دخول الضمان المطور، حيث عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية علي توفير العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين السعوديين من أجل الحصول على الخدمات التي يوفرها نظام الضمان الجديد بواسطة منصة الحماية والدعم المجتمعي الذي تم تدشينها من جانب الوزارة لتصبح المنصة الرسمية المهلة لخدمات نظام الضمان المطور الجديد، وتعد هذه المنصة هي الوحيدة التي تعمل علي خدمة المستفيدين القدامي والجدد بالنظام، وتعمل المنصة أيضاً علي نقل الأفراد والمستفيدون المؤهلين الحاليين للانضمام للمنصة الجديدة من خلال الخدمات الإلكترونية التي توفرها بالمنصة، وسوف نوفر لكم رابط تسجيل دخول الضمان المطور.

تسجيل دخول الضمان المطور

يستطيع جميع المواطنين تسجيل دخول الضمان المطور بواسطة منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي وفرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتعمل هذه المنصة في نفس الوقت بالتزامن مع المنصة الوزارة للضمان الحالية، ويتم النقل التدريجي لهذه المنصة الجديدة وفق رؤية الوزارة حتي يتم وقف العمل بالمنصة، وينتقل جميع المستفيدين بالضمان الاجتماعي لمنصة الدعم والحماية، علي أن يتم تسجيل دخول حساب المستخدم بواسطة اتباع الخطوات الآتية:

يجب الدخول لمنصة منصة الدعم والحماية الاجتماعية من الرابط التالي/ تسجيل دخول.

يجب إدراج اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك أو إدخال رقم الهوية الوطنية.

تطلب المنصة إدخال كلمة المرور في المكان المحدد لذلك.

إدخال الرمز المرئي كما هو موضح في الصورة.

ثم النقر علي تبويب (تسجيل الدخول).

شروط التقديم بالضمان الجديد

يستطيع المواطن السعودي أي كان المواطن رب أسرة أو مستقلًا، أن يستفيد من الضمان الاجتماعي الجديد ويقوم بالتقديم به ولكم بعد توافر شروط التسجيل التالية وفق النظام الجديد: