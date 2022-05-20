نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة التنقل الوظيفي للوافدين بالمملكة بمنصة قوي في المقال التالي
خدمة التنقل الوظيفي، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تم توفيرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهي خدمة تعمل علي تنظم عمليات وإجراءات التنقل الوظيفي لجميع الوافدين داخل المملكة من منشأة إلى أخرى بما يطابق العقود الموثقة بين كل من الطرفين، ويتطلب أداء الخدمة توافر بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها بالمنشأة المستفيدة وبالعامل الوافد، ويمكن تنفيذ هذه الخدمة بشكل إلكتروني سريع من خلال منصة قوي الإلكترونية التي توفر جميع الخدمات التي يتم تقنينها من جانب وزارة الموارد، وسوف نوضح لكم شروط خدمة التنقل الوظيفي والخطوات الإلكترونية لاستخدام خدمة التنقل الوظيفي.
خدمة التنقل الوظيفي
يتم تنفيذ خدمة التنقل الوظيفي من خلال شروط عامة يجب سريانها إلي المنشأة وعلي الوافد، وجاءت الشروط كالتالي:
- شروط خاصة بالمنشأة المستفيدة: ومن هذه الشروط ما يلي:
- يجب أن تكون رخص العمل في منشآت الرقم الموحد سارية الصلاحية.
- يشترط أن تكون المنشأة من بين النطاق الأخضر المدرج كمتوسط وما فوق.
- يجب تنفيذ برنامج حماية الأجور المعد من الوزارة بنسبة عامة لا تقل عن 80% حتي آخر ثلاث أشهر.
- يشترط أن تكون جميع عقود العاملين في المنشأة موثقة بنسبة 100%.
- الحد الأدنى لنسبة الالتزام بتنفيذ برنامج التقييم الذاتي عن هذه النسبة 80%.
- يجب توافر لائحة تنظيم للعمل الداخلي للمنشأة وتكون معتمدة.
- شروط خاصة بالعامل المقيم: ومن هذه الشروط ما يلي:
- تشترط الوزارة أن يكون العامل هو أحد العمالة المهنية التي تخضع لنظام العمل.
- يجب إتمام العامل لفترة 12 شهرًا عند صاحب العمل الحالي خلال أول دخول له بالمملكة.
- يشترط للتنقل الوظيفي أن يكون العامل على قوة العمل.
- عدم وجود طلب مسجل من قبل من أجل نقل الخدمة لدى العامل.
طلب نقل خدمة بمنصة قوي
يمكن أن يتم تقديم طلب من أجل تنفيذ خدمة التنقل الوظيفي بواسطة دخول منصة قوي من خلال هذه الخطوات:
- يجب الدخول لمنصة قوي من خلال الرابط التالي: تسجيل دخول.
- تسجيل الدخول من خلال حساب المنشأة.
- تحديد خدمة (نقل موظف) من قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار طلب نقل خدمات.
- تحديد (نقل خدمات موظف من صاحب عمل آخر).
- تحديد المنشأة المراد نقل العامل إليها.
- يجب إدراج رقم الموظف وتاريخ الانتهاء.
- النقر علي تبويب (إضافة) لاختيار الموظف المطلوب نقله.
- النقر علي تبويب لاستكمال طلب النقل.
- الضغط علي تبويب (إنشاء عرض وظيفي للموظف).
- تحديد المعلومات الأساسية للعرض الوظيفي (اللغة، النوع، التقويم الأساسي).
- الضغط علي (التالي) من أجل إظهار العرض الوظيفي.
- يجب الضغط إلي (التالي) بعد أن يتم مراجعة الطلب.
- ثم النقر علي (إرسال) والموافقة علي جميع الأحكام والشروط التي تخص التسجيل في الخدمة.
- وأخيرا الضغط علي (إتمام طلب النقل).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خدمة التنقل الوظيفي للوافدين بالمملكة بمنصة قوي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.