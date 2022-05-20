خدمة التنقل الوظيفي للوافدين بالمملكة بمنصة قوي

خدمة التنقل الوظيفي، حيث تعد هذه الخدمة من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تم توفيرها من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فهي خدمة تعمل علي تنظم عمليات وإجراءات التنقل الوظيفي لجميع الوافدين داخل المملكة من منشأة إلى أخرى بما يطابق العقود الموثقة بين كل من الطرفين، ويتطلب أداء الخدمة توافر بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها بالمنشأة المستفيدة وبالعامل الوافد، ويمكن تنفيذ هذه الخدمة بشكل إلكتروني سريع من خلال منصة قوي الإلكترونية التي توفر جميع الخدمات التي يتم تقنينها من جانب وزارة الموارد، وسوف نوضح لكم شروط خدمة التنقل الوظيفي والخطوات الإلكترونية لاستخدام خدمة التنقل الوظيفي.

خدمة التنقل الوظيفي

يتم تنفيذ خدمة التنقل الوظيفي من خلال شروط عامة يجب سريانها إلي المنشأة وعلي الوافد، وجاءت الشروط كالتالي:

شروط خاصة بالمنشأة المستفيدة : ومن هذه الشروط ما يلي: يجب أن تكون رخص العمل في منشآت الرقم الموحد سارية الصلاحية. يشترط أن تكون المنشأة من بين النطاق الأخضر المدرج كمتوسط وما فوق. يجب تنفيذ برنامج حماية الأجور المعد من الوزارة بنسبة عامة لا تقل عن 80% حتي آخر ثلاث أشهر. يشترط أن تكون جميع عقود العاملين في المنشأة موثقة بنسبة 100%. الحد الأدنى لنسبة الالتزام بتنفيذ برنامج التقييم الذاتي عن هذه النسبة 80%. يجب توافر لائحة تنظيم للعمل الداخلي للمنشأة وتكون معتمدة.

: ومن هذه الشروط ما يلي: شروط خاصة بالعامل المقيم : ومن هذه الشروط ما يلي: تشترط الوزارة أن يكون العامل هو أحد العمالة المهنية التي تخضع لنظام العمل. يجب إتمام العامل لفترة 12 شهرًا عند صاحب العمل الحالي خلال أول دخول له بالمملكة. يشترط للتنقل الوظيفي أن يكون العامل على قوة العمل. عدم وجود طلب مسجل من قبل من أجل نقل الخدمة لدى العامل.

: ومن هذه الشروط ما يلي:

طلب نقل خدمة بمنصة قوي

يمكن أن يتم تقديم طلب من أجل تنفيذ خدمة التنقل الوظيفي بواسطة دخول منصة قوي من خلال هذه الخطوات: