نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إلغاء التأشيرة وكيفية استرداد الرسوم بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات إلغاء التأشيرة هي أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال العديد من المواطنين أو المقيمين بالمملكة العربية السعودية الحاصلين علي تأشيرات والراغبين في إلغائها لأي سبب أو طارئ قد حدث لهم. فمن الممكن أن يكون بسبب إلغاء الرحلة لظروف مرضية أو عائلية أو بسبب حدث جديد في العمل أو غيرها من الظروف المماثلة. وتسعي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلي تقديم العديد من الخدمات التي تهم المواطنين أو المقيمين بالمملكة وذلك بشكل إلكتروني ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أحد مقرات الهيئات الحكومية المختلفة. ومن هذه الخدمات خدمة إصدار رخصة مهنية للعمل في مجال الذهب والجوهرات, وكذلك إمكانية إصدار شهادة السعودة إلكترونياً. وفيما يلي وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل خطوات إلغاء التأشيرات وكيفية استرداد الرسوم بالتفاصيل.

خطوات إلغاء التأشيرات وكيفية استرداد الرسوم

أوضحت وزرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن إمكانية القيام بإلغاء التأشيرة للعميل إلكترونياً ودون الحاجة إلى الذهاب إلي أحد المقرات الحكومية طبقاً للخطوات التالية:

قم بالدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنها إلي خدمات الوزارة.

قم بالدخول إلي خدمة إلغاء التأشيرات.

قم بإدخال رقم الحدود أو رقم الصادر والضغط علي بحث.

سيقوم النظام بعرض كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرات الخاصة بك.

قم بالتعليم أمام التأشيرة التي ترغب في إلغائها.

قم بالتأكيد علي الموافقة علي الإلغاء.

الشروط والضوابط الهامة لإلغاء التأشيرات

أوضحت وزارة العمل أن هناك بعض الشروط والضوابط الهامة للموافقة علي إلغاء التأشيرة واسترداد الرسوم الخاصة بها وهي كالتالي:

ضرورة أن تكون التأشيرة سارية الصلاحية مع الإحاطة بأن

ألا يكون قد مضي أكثر من 24 ساعة علي اصدار التأشيرة.

أن يكون الراغب في الحصول علي الطلب ممثلاً معتمداً لدي المنشأة.

ألا يتم استخدام التأشيرة لأي سبب كان حتي يمكن استرداد الرسوم.

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حالة مطابقة الشروط والأحكام وإتباع كافة الخطوات المعلنة فسيتم استرداد المبالغ المالية آلياً بواسطة النظام إلي نفس الحساب الذي تم الدفع من خلاله, وبهذا نكون قد أتممنا شرح تفاصيل خطوات إلغاء التأشيرة واسترداد المبالغ المالية.