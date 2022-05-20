نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية استخراج رقم الحساب الراجحي برقم الهوية والاستعلام عن الرقم المفقود في المقال التالي

عمر شويل - جدة زادت عمليات البحث الفترة الأخيرة نحو استخراج رقم الحساب الراجحي برقم الهوية تعد أحد الخدمات التي طورتها إدارة مصرف الراجحي هي التسهيل على العملاء في حالة فقدان رقم حسابهم والرغبة في الحصول عليه لإجراء حوالات بنكية من خلاله، وعبر السطور التالية سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن رقم الحساب الراجحي برقم الهوية.

استخراج رقم الحساب الراجحي برقم الهوية

يمكنك زيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

يجب عليك تسجيل الدخول إلى الخدمة الفردية وتسجيل الدخول.

ثم ابدأ في كتابة رقم المعرف الصحيح وتحقق منه.

يجب عليك تقديم رقم هاتفك.

ثم انقر فوق رمز “متابعة”.

سيتم نقلك إلى النافذة التي تحتوي على رقم الحساب الصحيح و الايبان الخاص بك.

علاوة على ذلك يمكن استخراج رقم حساب الراجحي من خلال تطبيق مصرف الراجحي الذي توفره إدارة مصرف الراجحي مع رقم الهوية ليتمكن العملاء من تنزيله وإدخال رقم الحساب عليه وإنشاء كلمة مرور قوية.

بالإضافة إلى ذلك، من خلال تطبيق مصرف الراجحي، يمكن استرداد أرقام الحسابات المفقودة أو المنسية للأسباب التالية:

أولاً يمكنك تسجيل الدخول إلى تطبيق البنك وتسجيل كلمة مرور عليه.

إذا كان هاتفك يعمل بنظام Android، فيمكنك تنزيل التطبيق من هنا؛ وإذا كان هاتفك يعمل بنظام IOS، فيمكنك تنزيل التطبيق.

يجب عليك النقر فوق رمز الحساب والبطاقة.

سترى جميع تفاصيل حسابك والحساب والإجراءات التي تجري عليه في نافذة جديدة.

الاستعلام عن رقم حساب الراجحي

قبل البحث عن كيفية استخراج حساب الراجحي برقم الهوية، هناك عدة طرق للبحث عن الحساب ، بما في ذلك ما يلي:

1- الاستعلام عن رقم الحساب بطريقة إلكترونية

في البداية يمكنك التسجيل على الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

ثم انقر فوق الخدمة الشخصية في الجزء العلوي من الصفحة.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك على الموقع.

عليك أن تضغط دخول.

يمكنك إدخال رقم بطاقة الخصم الخاصة بك والأرقام الأخيرة من حسابك الجاري.

انقر على كلمة متابعة.

تظهر النافذة رقم حساب العميل والبيانات الأخرى لحساب العميل.

2- استخراج رقم الحساب الراجحي من ماكينات الصرف الآلي

يمكنك استخدام جهاز الصراف الآلي عن طريق إدخال رقم هاتف من خلاله.

ثم انتقل إلى رمز تعديل العنوان.

يجب إدخال رقم الهاتف المحمول عبر الأيقونة الخاصة به في هذه النافذة.

سوف تتلقى رسالة على الرقم الذي تم إدخاله على الجهاز في الخطوة السابقة.

تحتوي هذه الرسالة على رمز يجب إدخاله في ماكينة الصراف الآلي.

بعد 5 ثوانٍ، ستصلك رسالة أخرى تحتوي على رقم حسابك المصرفي في مصرف الراجحي.

3- الاستعلام عن رقم الحساب المفقود من خلال رقم الهاتف

يحاول العميل الوصول إلى حسابه عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء الخاص 920003344، ويرد مندوب خدمة العملاء ويطلب الكثير من البيانات الخاصة بصاحب الحساب، مثل الاسم الكامل ورقم الجوال، ويمكن الاستفسار عن آخر تحويل بنكي له مصنوع.

طريقة استخراج رقم آيبان الراجحي

قم بزيارة الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

يمكنك اختيار البنوك السعودية من خلال المجالات ذات الصلة.

يجب إدخال رقم الحساب في الحقل المخصص له.

من الأفضل التحقق من الحساب بعد إدخاله.

انقر فوق رمز الحصول على رقم الايبان.

يجب أن تنتظر 5 ثوان حتى يظهر رقم الحساب بصيغة الايبان في النافذة الجديدة.

الفرق بين رقم الحساب ورقم الآيبان

هناك العديد من الاختلافات بين أرقام الحسابات و أرقام الايبان وأهمها كما يلي:

1- رقم الحساب البنكي

بمجرد إنشاء حساب في أحد فروع البنك، ستحصل على رقم حساب مصرفي على الفور، تُستخدم أرقام الحسابات المصرفية للعديد من التحويلات البنكية والسحوبات والودائع والخدمات الإلكترونية للبنك، حيث يكون لكل عميل رقم حساب مصرفي مختلف لأي عميل آخر.

2- رقم الآيبان

رقم الحساب المصرفي هو جزء من رقم الايبان، والذي يتكون من مجموعة كبيرة من الأرقام والأحرف الكبيرة، والتي تختلف حروفها من بنك لآخر.

كما بعد رقم حساب العميل من أهم المعلومات التي يجب أن يكون معه دائمًا لإتمام المعاملات بكل بسهولة، ولهذا يوفر مصرف الراجحي العديد من الطرق لتسهيل ذلك.