الجامعة السعودية الإلكترونية القبول والتسجيل الإلكتروني

الجامعة السعودية الإلكترونية، حيث تعد هذه الجامعة واحدة من أهم المنصات التعليمية الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم المنصة خدمات تعليمية تخص التعليم الجامعي، حيث يتم تقديم عدد من الدرجات العلمية مثل درجة البكالوريوس والماجستير بتخصصات تعليمية متنوعة، بالإضافة إلى توفير عدد هائل من البرامج التدريبية المختلفة لجميع أبناء المملكة والتي يمكن التقديم بها في أي وقت، ويمكن التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية لأبناء المملكة من السعوديين أو من المواطنين الوافدين داخل الأراضي السعودية، وتقدم المنصة خدماتها بنظام التعليم المدمج الذي يشمل التعليمي الإلكتروني والتعليم الحضوري أيضاً، وسوف نوفر لكم رابط التسجيل في الجامعة السعودية الإلكترونية.

الجامعة السعودية الإلكترونية

يستطيع جميع الأفراد المستفيدين من الخدمات الإلكترونية التي توفرها الجامعة سواء كانت خدمات تعليمية أو خدمات إدارية، أن يقوموا بتسجيل الدخول لمنصة الجامعة من خلال حسابهم الشخصي في الجامعة بواسطة اتباع الخطوات التالية:

يجب الدخول مباشرة إلى رابط الدخول التالي/ الجامعة السعودية الإلكترونية.

النقر علي تبويب تسجيل دخول.

يجب إدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني في المكان المخصص لذلك.

يحب تسجيل كلمة المرور في المكان المحدد له.

ثم النقر علي تسجيل الدخول.

بعد الدخول يستطيع أي فرد أن يتعامل مع جميع الخدمات التعليمية التي توفرها الجامعة من خلال منصة الجامعة في أي وقت علي مدار اليوم.

خدمات الجامعة السعودية الإلكترونية

العمادة المسؤولة عن الجامعة السعودية الإلكترونية توفر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية والتي من بينها ما يلي: