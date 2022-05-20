منصة سمة تسجيل دخول simah حجز موعد سمة

منصة سمة تسجيل دخول، حيث تعتبر منصة سمة الإلكترونية من المنصات الهامة في المملكة العربية السعودية، وتعد سمه هي أول شركة معلومات ائتمانية لها ترخيص رسمي من أجل تقديم معلومات ائتمانية عن قطاعات العمل الخاصة بالأفراد والأعمال، وتتميز منصة سمة بأنها تمتلك قاعدة بيانات كبيرة يغذّيها ما يزيد عن 330 مصدر للبيانات الائتمانية، وتعمل المنصة علي تقديم المعلومة الائتمانية الصحيحة والتي تكون معلومات دقيقة لكافة الجهات التمويلية بغرض تعزيز الإدارة الخاصة بالمخاطر المالية لدى هذه الجهات بما يعمل علي تحسين الإدارة الخاصة بالتحصيل، وبما يسمح بوضع كافة الخطط الاستراتيجية للتمويل والحفاظ على سلامة جميع العمليات الائتمانية، وسوف نوفر لكم رابط منصة سمة تسجيل دخول.

منصة سمة تسجيل دخول

يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية وخارجها تسجيل دخول منصة سمة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول مباشرة لرابط المنصة التالي: سمة تسجيل دخول.

يجب تحديد الدخول سواء (أفراد، أعمال، أعضاء).

يجب إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان المخصص لذلك.

يجب النقر إلي تبويب (التالي).

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في المكان المحدد لذلك.

ثم النقر علي تسجيل الدخول.

وبعد الدخول للمنصة يتم التوجه للصفحة الرئيسية واستخدام جميع خدمات المنصة التي توفرها لجميع المواطنين بشكل إلكتروني سريع في أي وقت علي مدار اليوم.

خدمة حجز موعد سمة

يستطيع جميع العملاء والمواطنين والشركات والمنشآت استخدام خدمة حجز موعد بمنصة سمة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي الترتيب التالي: