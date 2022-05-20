نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إصدار شهادة إتمام بناء بمنصة بلدي إلكترونيًا balady في المقال التالي
إصدار شهادة إتمام بناء، حيث يعتبر استخراج هذه الشهادات هي واحدة من الشهادات الهامة في المملكة العربية السُّعُودية، والتي يتم البحث عنها من جانب عدد كبير من مواطني المملكة، حيث يفيد إصدار هذه الشهادة بان البناء قد تم الانتهاء منه بالكامل وأن المبني قد أصبح مُعدّ من أجل الاستخدام وفق الغرض الذي يتم من خلاله البناء، ويتم الحصول علي الشهادة بشكل إلكتروني من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد بالدخول لمنصة بلدي المخول لها إصدار مثل الشهادات وفق كل أمانة في كل مدينة على حِدَةٍ، علي أن يتم الاستخراج وفق بعض المتطلبات التي يجب توافرها خلال التقديم، وسوف نوضح لكم طريقة إصدار شهادة إتمام بناء.
إصدار شهادة إتمام بناء
وفرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمملكة العربية السُّعُودية من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد لجميع المواطنين بالمملكة خدمة استخراج شهادة إتمام بناء بشكل إلكتروني سريع، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول مباشرة إلى رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد: تسجيل دخول.
- النقر علي تبويب (خِدْمَات الرخص الإنشائية).
- ثم تحديد خدمة (إصدار شهادة إتمام بناء).
- يتطلب الأمر أن يتم تحديد الأمانة والبلدية الخاصة بموقع البناء وفق الحدود الإدارية الخاصة بها.
- إدراج رَقَم رخصة البناء والتاريخ الخاص بها.
- تحديد المكتب الهندسي الذي يطلبه كل مستخدم.
- النقر علي إرسال الطلب إلى المكتب الهندسي الذي تم تحديده.
- يجب تكملة البيانات المطلوبة من جانب المنصة ورفع أي مستندات مطلوبة من جانب المكتب الهندسي.
- النقر علي إرسال الطلب إلى البلدية.
- سوف يتم مراجعة الطلب وتدقيق المعلومات المسجلة به مع جميع المستندات المرفقة من جانب البلدية.
- سوف تعتمد المنصة الطلب وإصدار فاتورة سداد الشهادة.
- ثم النقر علي تبويب (طباعة الرخصة) إلكترونيا من داخل المنصة.
متطلبات التقديم علي شهادة إتمام البناء
حددت وزارة الشؤون القروية بعض المستندات المطلوبة والتي يجب توافرها خلال التقديم علي شهادة الانتهاء من البناء، ومن أبرز هذه المستندات ما يلي:
- صورة من مستند الملكية الخاص بالبناء.
- تقديم صورة من رخصة البناء.
- صورة من الهُوِيَّة الوطنية لصاحب العَقَار.
- مستند التوكيل أو التفويض بالإضافة إلي صورة من بطاقة الأحوال المدنية في حالة عدم حضور بديل المالك.
- تقديم مخطط كروكي يوضح ويبرز معلومات عن الموقع الخاص بالبناء.
- توافر صور فوتوغرافية توضح الأعمال الخاصة بالبناء داخل المواقع.
- تقديم مستند تقنية العزل الحراري من جانب شركة الكهرباء.
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